静岡県警によると、１２日午後１時２５分ごろ、浜松市中区中央１丁目の公園で未就学女児への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、茶色迷彩柄Ｔシャツ、白色系半ズボン、黒色系野球帽）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児にタブレット端末を向けた。
■現場付近の施設
・八幡駅［遠州鉄道］、遠州病院駅［遠州鉄道］、第一通り駅［遠州鉄道］、新浜松駅［遠州鉄道］、浜松駅［ＪＲ］など
© 日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、１２日午後１時２５分ごろ、浜松市中区中央１丁目の公園で未就学女児への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、茶色迷彩柄Ｔシャツ、白色系半ズボン、黒色系野球帽）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児にタブレット端末を向けた。
■現場付近の施設
・八幡駅［遠州鉄道］、遠州病院駅［遠州鉄道］、第一通り駅［遠州鉄道］、新浜松駅［遠州鉄道］、浜松駅［ＪＲ］など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら