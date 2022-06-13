（静岡）浜松市中区中央１丁目で盗撮の疑い　６月１２日昼過ぎ

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静岡県警によると、１２日午後１時２５分ごろ、浜松市中区中央１丁目の公園で未就学女児への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、小太り、茶色迷彩柄Ｔシャツ、白色系半ズボン、黒色系野球帽）

■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児にタブレット端末を向けた。

■現場付近の施設
・八幡駅［遠州鉄道］、遠州病院駅［遠州鉄道］、第一通り駅［遠州鉄道］、新浜松駅［遠州鉄道］、浜松駅［ＪＲ］など

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