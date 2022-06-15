日本におけるドメスティックバイオレンス（DV）やアダルトチルドレン（AC）などのカウンセリングの第一人者、信田さよ子さんの講演会が19日午後2時から、長崎市平野町の長崎原爆資料館ホールで開かれる。今年、設立20周年を迎える同市のNPO法人「DV防止ながさき」（中田慶子理事長）主催。

信田さんは公認心理師、臨床心理士。講演テーマは「暴力とその周辺～無自覚な加害について」。被害と加害の構造に「権力の行使」の視点を持ち込み、DVや性暴力、パワーハラスメントなどが起きる背景を考える。

同法人は2002年設立。DV防止の啓発や、被害者の相談支援に取り組んでいる。中田理事長は「私たちの身のまわりには、加害の自覚がない暴力であふれている。これに対峙（たいじ）するためにどうすべきか考える機会にしてほしい」と呼びかけている。

入場無料。氏名、所属機関、職種、電話番号、電子メールアドレスを記し、ファクス（095.832.8488）か電子メール（dv＿greentomato＠yahoo.co.jp）で16日までに申し込む。定員150人。オンライン参加（定員120人）も受け付けている。