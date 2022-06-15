（福岡）小郡市三沢で声かけ　６月１５日午後

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福岡県警によると、１５日午後３時１０分ごろ、小郡市三沢の路上で女児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配女性、白髪交じり、黒色ジャンパー、花柄シャツ、灰色ズボン、サングラス、麦わら帽子）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「お家どこ？」
・「住所どこ？」

■現場付近の施設
・三国が丘駅［西鉄］、三沢駅［西鉄］、大保駅［西鉄］、けやき台駅［ＪＲ］、立野駅［甘木鉄道］など

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