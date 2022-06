Kit Harington soll seine Rolle als Jon Snow in einer ‘Game of Thrones’-Fortsetzung wieder aufnehmen.

Berichten zufolge befindet sich HBO in einem frühen Stadium der Entwicklung einer neuen Spin-Off-Serie zu der Fantasy-Dramaserie, in der der 35-jährige Schauspieler in seine geliebte Figur zurückkehren soll, wie der Hollywood Reporter berichtet. Der Sender hat seit dem Ende von ‘Game of Thrones' im Jahr 2019 mehrere Spin-Off-Serien erforscht, wobei ‘House of the Dragon' im August Premiere haben soll. Dies ist jedoch die erste Serie, die nach den Ereignissen der Hauptserie spielt - die auf den Fantasy-Romanen von George R.R.R. Martin basiert - und könnte daher die Rückkehr anderer überlebender Fan-Lieblinge sehen, darunter Sansa und Arya Stark (Sophie Turner und Maisie Williams) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

‘Game of Thrones’ endete, als Jon - nachdem er herausgefunden hatte, dass sein wahrer Name Aegon Targaryen und er der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen war - aus Westeros verbannt wurde und mit den Wildlingen in den Norden der Mauer zog, um ein neues Leben zu beginnen.

Kit, der seine Frau Rose Leslie am Set der Serie kennengelernt hat, hat zugegeben, dass es das Beste war, nach dem Ende von 'Game of Thrones' ein Jahr lang nicht zu arbeiten, weil er "psychische Probleme" hatte.