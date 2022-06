Thomas Gottschalk hatte bei ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ offenbar schlechte Laune.

Der legendäre Moderator trat am Wochenende zusammen mit seiner TV-Kollegin Barbara Schöneberger in der Sendung an, die für die Fernsehveteranen so einige Überraschungen bereit hielt. Moderiert wurde die Show von Günther Jauch, als prominentes Gastteam waren ‚Fernsehgarten‘-Gastgeberin Andrea Kiewel und Sänger Alvaro Soler zu Gast. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, harmonierte in der Sendung nicht alles so gut wie geplant. Während Schöneberger und Gottschalk zusammen Go-Kart fahren sollten und das bei der 48-Jährigen einen Lachanfall auslöste, teilte der ‚Wetten, dass…?‘-Star den Humor seiner Mitstreiterin scheinbar nicht. „Lach nicht so blöd“, fauchte Gottschalk Schöneberger an. An anderer Stelle fragte Barbara ihren Teamkollegen: „Hast du das Spiel verstanden?“, woraufhin Thomas erneut herrschte: „Barbara, lach nicht so!“

Dass Gottschalk und Schöneberger das Spiel am Ende nicht für sich entscheiden konnten, kam nicht überraschend. Team Kiewel und Soler wirkte da deutlich harmonischer. „Alvaro, du siehst so schön in der Wand aus“, erklärte Kiwi im Finale über ihren Co-Star. Möglicherweise brauchen Jauch, Gottschalk und Schöneberger mal eine Pause voneinander!