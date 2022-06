Selena Gomez ist der Meinung, dass "alle Menschen, die Britney Spears lieben", bei ihrer Hochzeit anwesend waren.

Der 'Only Murders in the Building'-Star war unter den Gästen, als die 'Toxic'-Hitmacherin Anfang dieses Monats in ihrem Haus in Thousand Oaks in Kalifornien, mit Sam Asghari den Bund fürs Leben einging, und obwohl niemand aus der unmittelbaren Familie der Braut anwesend war, bestand Selena darauf, dass bei der Zeremonie all diejenigen dabei waren, denen das Glück des Stars wichtig ist.

In einem Interview mit 'Entertainment Tonight' enthüllte die Musikerin: "Ich glaube, es war ein Tag der Liebe und ich will nichts mehr als Glück für sie. Ich denke, dass alle Menschen dabei waren, die sie lieben, und das war alles, was zählt." Die 29-jährige Darstellerin wurde bei der Hochzeit von Stars wie Paris Hilton, Drew Barrymore und Madonna begleitet. Auf die Frage, ob sie eines der Memes der Hochzeit des Stars im Internet entdeckt habe, lachte Gomez und verriet: "Das habe ich nicht, nein." Während vor der Hochzeit darüber berichtet wurde, dass Britneys Eltern Jamie und Lynne Spears und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears nicht eingeladen waren, wurde zunächst angenommen, dass ihr Bruder Bryan unter den Gästen sein würde. Nachdem jedoch die Partnerin ihres Bruders, Amber Lynn Conklin, behauptete, Bryan habe die Hochzeit verpasst, um an der Abschlussfeier seiner Tochter teilzunehmen, beharrte die 'Gimme More'-Hitmacherin darauf, dass sie ihren Verwandten nie eingeladen hatte.