夏の甲子園出場を懸けた第104回全国高校野球選手権長崎大会は7月7～27日、長崎市の県営ビッグNスタジアムなど3会場で行われる。全試合、有観客で実施予定。

シード校は今季の各種大会の成績を基に、上位から海星、長崎日大、諫早農、長崎商、大崎、創成館、波佐見、長崎南山となった。この8校を軸に例年以上に混戦模様。1回戦から好カードも目立ち、勢いをつけたノーシード校が勝ち進んでいく可能性もある。

好投手を擁する学校が多いのも今年の特徴。守備の安定感は絶対条件で、打線の調子が大きなポイントになりそうだ。開幕を前に出場全51チームの横顔を紹介する。

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■鹿町工 ノーシードの注目校

ノーシードの注目校。NHK杯の地区予選と県大会は、大崎と海星にそれぞれ3-4と善戦した。1回戦を抜ければ、シード校の長崎南山との好勝負が予想される。

海星戦は5人が継投。エース石田は球速以上に力強さがある。鶴田、大樂院、横田らが攻守の要。上田、中村の守りも堅い。積極的な走塁に加え、竹内らの長打も楽しみだ。

部長 青島 立弥

監督 野田 彰

投手 石田 晨平 3 佐 々

捕手 鶴田 一颯 2 今 福

一塁 竹内 遥哉 3 佐 々

二塁 上田 瑞騎 3 大 崎

三塁 中村 泰基 3 小佐々

遊撃 大樂院弘盛 3 佐 々

左翼 原 拓海 2 中 里

◎中堅 横田 優人 3 吉 井

右翼 林 誠倖 3 佐 々

控え 柳原健太郎 3 中 部

〃 田中 恒羊 3 平 戸

〃 一ノ瀬壮羅 3 相 浦

〃 森 武蔵 3 鷹 島

〃 小野 志稀 3 平 戸

〃 池田 太信 2 相 浦

〃 山下 力 2 吉 井

〃 岡 祐太 2 志 佐

〃 福浦 淳平 2 今 福

〃 浦瀬 未来 2 崎 辺

〃 福本宗一郎 2 御 厨

■海星 攻守ともハイレベル

今季の県内主要大会は1敗だけ。昨秋とNHK杯の2冠を果たし、堂々の第1シードとなった。3年ぶりの頂点へ攻守ともにレベルは高い。

宮原と向井は140キロ超の直球に加え、鋭い変化球でカウントを整える大会屈指の右腕。打線も主砲森や丸本、田川らを軸に切れ目がない。堅実さに走力を絡めた積極性を兼ね備えており、爆発力も十分だ。

本格派右腕として存在感を放つ海星の宮原＝県営ビッグNスタジアム

部長 濵﨑 紀充

監督 加藤 慶二

投手 宮原 明弥 3 小 島

捕手 西村 陽斗 3 海 星

一塁 森 誠太 3 〃

二塁 伊藤 優佑 3 〃

三塁 田川 一心 2 〃

遊撃 丸本 将吾 3 山 澄

左翼 平尾幸志郎 2 海 星

中堅 河内 夢翔 3 有 明

右翼 牧 真測 3 〃

控え 塚本 貴広 3 国 見

〃 向井恵理登 3 能 美

◎ 〃 柿本 彩人 3 海 星

〃 山口 頼愛 2 土井首

〃 峯 蒼一郎 2 西 彼

〃 吉田 翔 2 宮若西

〃 髙木 壮大 3 布 津

〃 村上 輝 3 野母崎

〃 井坂 陸翔 2 宮 原

〃 松尾 文斗 2 波佐見

〃 江里口誠也 3 土井首

■壱岐 小畑、浦上が打の柱

2年連続（2020年は独自県大会）で準々決勝に進出。NHK杯地区予選は九州文化学園と延長十二回9-10の熱戦を見せた。

投手陣は吉井、小林らによる継投が多い。浦上、吉田、桝崎、川上のセンターラインが柱となり支える。攻撃の中心はパンチ力のある小畑と浦上。それぞれが好球必打を意識して一振りで仕留めていけるか。

部長 松本 未来

監督 坂本 徹

投手 吉井 裕貴 3 勝 本

捕手 浦上 啓芯 2 郷ノ浦

一塁 山口 陽大 3 勝 本

二塁 吉田 遥人 3 〃

三塁 小畑 仁誠 3 石 田

遊撃 桝崎 愛翔 3 芦 辺

左翼 大久保尚矢 3 勝 本

◎中堅 川上 稜 3 〃

右翼 都野川 楓 3 〃

控え 小林 由奈 3 芦 辺

〃 枡嵜 翼 3 〃

〃 西本 悠哉 3 石 田

〃 村部颯一郎 2 郷ノ浦

〃 江口 瑠空 3 石 田

〃 山中 駿汰 2 郷ノ浦

〃 今林凌太郎 2 〃

〃 城 千尋 2 石 田

〃 赤木 恵多 2 芦 辺

〃 久田 葵 2 郷ノ浦

〃 小松 紘隼 2 勝 本

■長崎工 2年生バッテリー軸

エース柗本と本田の2年生バッテリーが軸。いいコンビネーションでチームに流れを引き寄せる。

打線は長打力がある主将の原口、副主将の山﨑が中心。盗塁やエンドランなど機動力を絡めて得点を狙う。守備は三塁山口諒、二塁山口秀、遊撃溝口が安定。1日5食以上を徹底し、鍛えてきた心身で上位進出を目指す。

部長 山田 康晃

監督 手束 昭仁

投手 柗本 駿 2 長 与

捕手 本田 晃貴 2 東長崎

◎一塁 原口 央涼 3 喜々津

二塁 山口 秀虎 3 西浦上

三塁 山口 諒乃 3 野母崎

遊撃 溝口 晄輝 2 江 平

左翼 笠原 優大 3 西 泊

中堅 山﨑孝太郎 3 福 田

右翼 山口 翼 2 小 島

控え 古賀 響 2 東長崎

〃 塚本 将生 2 高 田

〃 竹山 慶 1 長・琴海

〃 鈴木 天清 2 福 田

〃 関 幸樹 2 桜馬場

〃 荒木 永達 3 〃

〃 北村 廉太 3 小ケ倉

〃 寺田瞬太郎 3 戸 町

〃 松尾 和弥 3 〃

〃 財間 大喜 3 江 平

〃 嶋本 優也 3 横 尾

■諫早 伝統校の意地見せる

春の県大会、NHK杯地区予選はいずれも1回戦突破後にシード校に敗戦。佐世保南との好カードをものにして勢いづけるか。甲子園出場経験もある伝統校の意地を見せたい。

投手陣は冬のトレーニングを経て安定した小川、打撃を含めて力強さがある川浪が柱。立石、井手の堅い二遊間を中心に支える。攻撃は中軸の増山、荒川らが存在感を放つ。

部長 松永 卓也

監督 田中 秀和

投手 小川 裕慎 3 諫 早

捕手 増山 陽太 2 〃

一塁 荒川 隼人 3 明 峰

二塁 立石 恭隆 2 香椎二

三塁 小森 申大 3 諫高付

遊撃 井手 颯生 2 諫 早

◎左翼 松尾 龍晟 3 高 来

中堅 山崎 尚矢 2 諫 早

右翼 福田 祥大 2 桜が原

控え 柴田笙太郎 2 諫 早

〃 渋谷勇太朗 2 明 峰

〃 竹野紘史郎 2 諫高付

〃 川浪 遥人 2 諫 早

〃 中條 陽斗 2 明 峰

〃 橋村 拳真 2 高 来

〃 松本倫之介 1 諫高付

〃 山下 颯太 1 西諫早

〃 嶋藤 健晴 1 明 峰

〃 下釜 健豊 1 飯 盛

■松浦 勝利で地元に活気を

松浦市内唯一の高校。2017年以来となる夏の勝利を挙げ、地元に活気を届けたい。

「打ち勝つ野球」を掲げて3種のティー打撃などで力を磨いてきた。町田秀は直球に強く、副島は長打力と勝負強さを備える。くせ球が持ち味のエース山野はスタミナに自信。主将の捕手西田翔、一塁西田葵の兄弟が攻守で盛り上げる。

部長 野口 貴史

監督 本山 稀一

投手 山野 浩明 3 福 島

◎捕手 西田 翔 3 調 川

一塁 西田 葵 2 〃

二塁 副島 千陽 3 今 福

三塁 坂口 悠太 3 福 島

遊撃 熊本 塁斗 3 調 川

左翼 宮本 駿 3 鷹 島

中堅 町田 秀斗 2 今 福

右翼 田島虎太朗 3 田 平

控え 久保川諒人 2 調 川

〃 立石 悠人 2 〃

〃 町田 涼馬 1 今 福

〃 吉野 大瑚 1 調 川

〃 本田 莉空 1 〃

■長崎日大 激しい部内競争続く

23年ぶりに春の甲子園に出場したが、主要県大会の優勝は2016年秋が最後。12年ぶりとなる夏切符をつかみ、実力を証明してみせる。

選抜大会や4月の九州大会を機に部内競争が激化。特に野手は河村、白川を中心に強打者ぞろいで、守備起用を含めて途中交代も多い。V戦線では種村、川副ら投手陣の精度が大きなポイントになってくる。

主将の河村を軸に春に続く甲子園を狙う長崎日大＝兵庫県西宮市、甲子園球場

部長 山内 徹也

監督 平山清一郎

投手 川副 良太 3 城 西

捕手 勝野 凌空 3 川 棚

一塁 白川 輝星 3 志 佐

二塁 百武 伸 3 郡

◎三塁 河村 恵太 3 沖 田

遊撃 梅﨑 光星 3 中 里

左翼 平尾 大和 2 菅 生

中堅 前田 凱地 3 愛 野

右翼 今村 昴輝 3 住 吉

控え 種村 隼 3 諫 早

〃 廣田 樹大 2 波佐見

〃 豊田 喜一 2 折尾愛真

〃 山下 夏輝 3 橘

〃 立川慶之介 3 小長井

〃 内野 陽晴 3 西大村

〃 下坂 聖磨 2 大川桐薫

〃 前田 拓海 3 諫 早

〃 岩野 巧明 3 西諫早

〃 大木 拓朗 3 〃

〃 井上 陽斗 3 鳳

■佐世保北 勝負強い今泉、山口圭

NHK杯地区予選で九州文化学園に競り勝って県大会出場。持ち味の打力に加え、守りの安定感も増してきた。1回戦の相手は島原。勝って波に乗り、長崎商に挑めるか。

エース松永は強気な投球で三振も取れる。全体を見渡せる捕手山口滉や、守備範囲が広い下峰、栗原らがバックをけん引。攻撃は得点圏打率が高い今泉、山口圭に注目したい。

部長 小浦 研一

監督 木寺 賢二

投手 松永康之介 3 佐世保北

◎捕手 山口 滉人 3 広 田

一塁 原田 健悠 2 崎 辺

二塁 三枝 弘樹 3 祇 園

三塁 山口 圭梧 3 福 石

遊撃 下峰 翔斗 3 中 里

左翼 長野 将也 3 宮

中堅 栗原 陽斗 3 広 田

右翼 今泉 智裕 3 祇 園

控え 加藤 雄大 3 日 野

〃 柴田 一慶 3 佐世保北

〃 中川丞太郎 2 吉 井

〃 末松 智大 2 早 岐

〃 大石 廉真 1 吉 井

〃 松山 輝星 1 佐世保北

〃 德久 直紀 1 〃

〃 湯川凛太郎 1 福 石

〃 本木 遥和 1 佐世保北

〃 德吉 裕 1 〃

〃 植江田十暉 1 〃

■川棚 上位を狙える力あり

今季は満足な結果を残せていないが、攻守でまとまっており、上位を狙える力はある。一戦必勝を掲げ、まずは五島との初戦に全力を注ぐ。

投手陣はエース久家がテンポ良く緩急を生かして投げ込み、野手兼任の田川、深井も控える。守備の要は水野、鴨川。水野はリードオフマンで打線も引っ張る。機動力をうまく絡めながら泥くさく得点していく。

部長 長谷川瑠星

監督 本田総一郎

投手 久家 潤哉 3 東 明

捕手 岩永 翔太 2 川 棚

一塁 池田 光輝 2 波佐見

二塁 水野 照親 3 川 棚

◎三塁 鴨川 健治 3 東 明

遊撃 深井 寛太 2 川 棚

左翼 瀬井 和丸 2 波佐見

中堅 中尾 優希 2 〃

右翼 田川 陽輝 3 山 澄

控え 木寺 智也 3 早 岐

〃 木嶋 健二 2 東 明

〃 城戸 佑太 2 川 棚

〃 吉田 凛冬 2 〃

〃 冨永幸四朗 2 〃

〃 上野 孝太 2 〃

〃 一釣 亮太 2 〃

〃 松田 悠希 1 波佐見

〃 水野 晴親 1 川 棚

〃 岩永 一駿 1 波佐見

〃 五反田真弥 1 川 棚

■島原農 開幕戦、守備で流れを

猶興館との開幕戦を引き当てた。まずは雰囲気にのまれることなく、落ち着いて試合に入り、守備で流れをつくることをポイントに挙げる。

投手陣の柱、森川が長いイニングをしっかり投げたい。緩急で丁寧に打たせて取る右腕を、遊撃田中を軸にもり立てる。攻撃陣は林田が出塁して足を使っていけるか。パンチ力十分の草野らが本塁にかえす。

部長 松岡 丈治

監督 皆良田一輝

投手 森川 史也 3 国 見

捕手 石橋 昇大 3 布 津

一塁 前田 滉太 2 国 見

二塁 宮田 裕太 3 北有馬

三塁 中村 隆晟 2 国 見

遊撃 田中 七斗 2 〃

左翼 岩本 悠吾 3 深 江

中堅 林田 秀廣 3 国 見

◎右翼 草野 優輝 3 有 明

控え 石川 郁弥 3 〃

〃 堀島 笙希 2 三 会

〃 川村 怜央 2 有 家

〃 酒井 翔聖 2 三 会

〃 尾﨑 航洋 2 〃

〃 高柳 善州 1 深 江

〃 宮﨑 洸太 1 布 津

〃 竹田 伊吹 1 深 江

■上対馬・平戸・佐世保商 取れるアウト確実に

NHK杯地区予選は大崎にコールド負けしたが、その後の他校との練習試合は0-1の惜敗もあり大崩れは減った。メンバー15人が少しずつ絆を強めてきた中、初戦の相手は同じ小所帯の西彼杵。取れるアウトを確実に重ね、勝機を見いだす。

主将を担う右腕新粥、ムードメーカーの捕手鳥越が攻撃でも中心。江上、平田の長打にも期待がかかる。

部長 松邨 保久

監督 島谷 秀和

▽上対馬

一塁 財部 佑斗 1 仁 田

二塁 財部 幸和 1 比田勝

遊撃 江上 太良 3 東 部

控え 永野 隼士 2 比田勝

〃 菅野 陽翔 1 〃

▽平 戸

捕手 鳥越 隆希 3 中 部

右翼 濵）田 友輔 2 生 月

▽佐世保商

◎投手 新粥 壮真 3 日 野

三塁 栗山 聖悠 1 江 迎

左翼 平田 哲也 3 日 野

中堅 岩本 結基 2 相 浦

控え 大瀬 塁慈 2 祇 園

〃 溝口龍之介 2 〃

〃 川下廉太郎 2 中 里

〃 畑農 恭朗 1 〃