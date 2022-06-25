めざせ甲子園2022　夏に懸ける51チーム・1

鹿町工、海星、壱岐、長崎工、諫早、松浦、長崎日大、佐世保北、川棚、島原農、上対馬・平戸・佐世保商

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長崎新聞 ＜HP特集＞

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　夏の甲子園出場を懸けた第104回全国高校野球選手権長崎大会は7月7～27日、長崎市の県営ビッグNスタジアムなど3会場で行われる。全試合、有観客で実施予定。
　シード校は今季の各種大会の成績を基に、上位から海星、長崎日大、諫早農、長崎商、大崎、創成館、波佐見、長崎南山となった。この8校を軸に例年以上に混戦模様。1回戦から好カードも目立ち、勢いをつけたノーシード校が勝ち進んでいく可能性もある。
　好投手を擁する学校が多いのも今年の特徴。守備の安定感は絶対条件で、打線の調子が大きなポイントになりそうだ。開幕を前に出場全51チームの横顔を紹介する。

　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■鹿町工　ノーシードの注目校

　ノーシードの注目校。NHK杯の地区予選と県大会は、大崎と海星にそれぞれ3-4と善戦した。1回戦を抜ければ、シード校の長崎南山との好勝負が予想される。
　海星戦は5人が継投。エース石田は球速以上に力強さがある。鶴田、大樂院、横田らが攻守の要。上田、中村の守りも堅い。積極的な走塁に加え、竹内らの長打も楽しみだ。

　部長　青島　立弥
　監督　野田　　彰
　投手　石田　晨平　3　佐　々
　捕手　鶴田　一颯　2　今　福
　一塁　竹内　遥哉　3　佐　々
　二塁　上田　瑞騎　3　大　崎
　三塁　中村　泰基　3　小佐々
　遊撃　大樂院弘盛　3　佐　々
　左翼　原　　拓海　2　中　里
◎中堅　横田　優人　3　吉　井
　右翼　林　　誠倖　3　佐　々
　控え　柳原健太郎　3　中　部
　　〃　田中　恒羊　3　平　戸
　　〃　一ノ瀬壮羅　3　相　浦
　　〃　森　　武蔵　3　鷹　島
　　〃　小野　志稀　3　平　戸
　　〃　池田　太信　2　相　浦
　　〃　山下　　力　2　吉　井
　　〃　岡　　祐太　2　志　佐
　　〃　福浦　淳平　2　今　福
　　〃　浦瀬　未来　2　崎　辺
　　〃　福本宗一郎　2　御　厨

■海星　攻守ともハイレベル

　今季の県内主要大会は1敗だけ。昨秋とNHK杯の2冠を果たし、堂々の第1シードとなった。3年ぶりの頂点へ攻守ともにレベルは高い。
　宮原と向井は140キロ超の直球に加え、鋭い変化球でカウントを整える大会屈指の右腕。打線も主砲森や丸本、田川らを軸に切れ目がない。堅実さに走力を絡めた積極性を兼ね備えており、爆発力も十分だ。

本格派右腕として存在感を放つ海星の宮原＝県営ビッグNスタジアム

　部長　濵﨑　紀充
　監督　加藤　慶二
　投手　宮原　明弥　3　小　島
　捕手　西村　陽斗　3　海　星
　一塁　森　　誠太　3　　〃　
　二塁　伊藤　優佑　3　　〃　
　三塁　田川　一心　2　　〃　
　遊撃　丸本　将吾　3　山　澄
　左翼　平尾幸志郎　2　海　星
　中堅　河内　夢翔　3　有　明
　右翼　牧　　真測　3　　〃　
　控え　塚本　貴広　3　国　見
　　〃　向井恵理登　3　能　美
◎　〃　柿本　彩人　3　海　星
　　〃　山口　頼愛　2　土井首
　　〃　峯　蒼一郎　2　西　彼
　　〃　吉田　　翔　2　宮若西
　　〃　髙木　壮大　3　布　津
　　〃　村上　　輝　3　野母崎
　　〃　井坂　陸翔　2　宮　原
　　〃　松尾　文斗　2　波佐見
　　〃　江里口誠也　3　土井首

■壱岐　小畑、浦上が打の柱

　2年連続（2020年は独自県大会）で準々決勝に進出。NHK杯地区予選は九州文化学園と延長十二回9-10の熱戦を見せた。
　投手陣は吉井、小林らによる継投が多い。浦上、吉田、桝崎、川上のセンターラインが柱となり支える。攻撃の中心はパンチ力のある小畑と浦上。それぞれが好球必打を意識して一振りで仕留めていけるか。

　部長　松本　未来
　監督　坂本　　徹
　投手　吉井　裕貴　3　勝　本
　捕手　浦上　啓芯　2　郷ノ浦
　一塁　山口　陽大　3　勝　本
　二塁　吉田　遥人　3　　〃　
　三塁　小畑　仁誠　3　石　田
　遊撃　桝崎　愛翔　3　芦　辺
　左翼　大久保尚矢　3　勝　本
◎中堅　川上　　稜　3　　〃　
　右翼　都野川　楓　3　　〃　
　控え　小林　由奈　3　芦　辺
　　〃　枡嵜　　翼　3　　〃　
　　〃　西本　悠哉　3　石　田
　　〃　村部颯一郎　2　郷ノ浦
　　〃　江口　瑠空　3　石　田
　　〃　山中　駿汰　2　郷ノ浦
　　〃　今林凌太郎　2　　〃　
　　〃　城　　千尋　2　石　田
　　〃　赤木　恵多　2　芦　辺
　　〃　久田　　葵　2　郷ノ浦
　　〃　小松　紘隼　2　勝　本

■長崎工　2年生バッテリー軸

　エース柗本と本田の2年生バッテリーが軸。いいコンビネーションでチームに流れを引き寄せる。
　打線は長打力がある主将の原口、副主将の山﨑が中心。盗塁やエンドランなど機動力を絡めて得点を狙う。守備は三塁山口諒、二塁山口秀、遊撃溝口が安定。1日5食以上を徹底し、鍛えてきた心身で上位進出を目指す。

　部長　山田　康晃
　監督　手束　昭仁
　投手　柗本　　駿　2　長　与
　捕手　本田　晃貴　2　東長崎
◎一塁　原口　央涼　3　喜々津
　二塁　山口　秀虎　3　西浦上
　三塁　山口　諒乃　3　野母崎
　遊撃　溝口　晄輝　2　江　平
　左翼　笠原　優大　3　西　泊
　中堅　山﨑孝太郎　3　福　田
　右翼　山口　　翼　2　小　島
　控え　古賀　　響　2　東長崎
　　〃　塚本　将生　2　高　田
　　〃　竹山　　慶　1　長・琴海
　　〃　鈴木　天清　2　福　田
　　〃　関　　幸樹　2　桜馬場
　　〃　荒木　永達　3　　〃　
　　〃　北村　廉太　3　小ケ倉
　　〃　寺田瞬太郎　3　戸　町
　　〃　松尾　和弥　3　　〃　
　　〃　財間　大喜　3　江　平
　　〃　嶋本　優也　3　横　尾

■諫早　伝統校の意地見せる

　春の県大会、NHK杯地区予選はいずれも1回戦突破後にシード校に敗戦。佐世保南との好カードをものにして勢いづけるか。甲子園出場経験もある伝統校の意地を見せたい。
　投手陣は冬のトレーニングを経て安定した小川、打撃を含めて力強さがある川浪が柱。立石、井手の堅い二遊間を中心に支える。攻撃は中軸の増山、荒川らが存在感を放つ。

　部長　松永　卓也
　監督　田中　秀和
　投手　小川　裕慎　3　諫　早
　捕手　増山　陽太　2　　〃　
　一塁　荒川　隼人　3　明　峰
　二塁　立石　恭隆　2　香椎二
　三塁　小森　申大　3　諫高付
　遊撃　井手　颯生　2　諫　早
◎左翼　松尾　龍晟　3　高　来
　中堅　山崎　尚矢　2　諫　早
　右翼　福田　祥大　2　桜が原
　控え　柴田笙太郎　2　諫　早
　　〃　渋谷勇太朗　2　明　峰
　　〃　竹野紘史郎　2　諫高付
　　〃　川浪　遥人　2　諫　早
　　〃　中條　陽斗　2　明　峰
　　〃　橋村　拳真　2　高　来
　　〃　松本倫之介　1　諫高付
　　〃　山下　颯太　1　西諫早
　　〃　嶋藤　健晴　1　明　峰
　　〃　下釜　健豊　1　飯　盛

■松浦　勝利で地元に活気を

　松浦市内唯一の高校。2017年以来となる夏の勝利を挙げ、地元に活気を届けたい。
　「打ち勝つ野球」を掲げて3種のティー打撃などで力を磨いてきた。町田秀は直球に強く、副島は長打力と勝負強さを備える。くせ球が持ち味のエース山野はスタミナに自信。主将の捕手西田翔、一塁西田葵の兄弟が攻守で盛り上げる。

　部長　野口　貴史
　監督　本山　稀一
　投手　山野　浩明　3　福　島
◎捕手　西田　　翔　3　調　川
　一塁　西田　　葵　2　　〃　
　二塁　副島　千陽　3　今　福
　三塁　坂口　悠太　3　福　島
　遊撃　熊本　塁斗　3　調　川
　左翼　宮本　　駿　3　鷹　島
　中堅　町田　秀斗　2　今　福
　右翼　田島虎太朗　3　田　平
　控え　久保川諒人　2　調　川
　　〃　立石　悠人　2　　〃　
　　〃　町田　涼馬　1　今　福
　　〃　吉野　大瑚　1　調　川
　　〃　本田　莉空　1　　〃　

■長崎日大　激しい部内競争続く

　23年ぶりに春の甲子園に出場したが、主要県大会の優勝は2016年秋が最後。12年ぶりとなる夏切符をつかみ、実力を証明してみせる。
　選抜大会や4月の九州大会を機に部内競争が激化。特に野手は河村、白川を中心に強打者ぞろいで、守備起用を含めて途中交代も多い。V戦線では種村、川副ら投手陣の精度が大きなポイントになってくる。

主将の河村を軸に春に続く甲子園を狙う長崎日大＝兵庫県西宮市、甲子園球場

　部長　山内　徹也
　監督　平山清一郎
　投手　川副　良太　3　城　西
　捕手　勝野　凌空　3　川　棚
　一塁　白川　輝星　3　志　佐
　二塁　百武　　伸　3　　郡　
◎三塁　河村　恵太　3　沖　田
　遊撃　梅﨑　光星　3　中　里
　左翼　平尾　大和　2　菅　生
　中堅　前田　凱地　3　愛　野
　右翼　今村　昴輝　3　住　吉
　控え　種村　　隼　3　諫　早
　　〃　廣田　樹大　2　波佐見
　　〃　豊田　喜一　2　折尾愛真
　　〃　山下　夏輝　3　　橘　
　　〃　立川慶之介　3　小長井
　　〃　内野　陽晴　3　西大村
　　〃　下坂　聖磨　2　大川桐薫
　　〃　前田　拓海　3　諫　早
　　〃　岩野　巧明　3　西諫早
　　〃　大木　拓朗　3　　〃　
　　〃　井上　陽斗　3　　鳳　

■佐世保北　勝負強い今泉、山口圭

　NHK杯地区予選で九州文化学園に競り勝って県大会出場。持ち味の打力に加え、守りの安定感も増してきた。1回戦の相手は島原。勝って波に乗り、長崎商に挑めるか。
　エース松永は強気な投球で三振も取れる。全体を見渡せる捕手山口滉や、守備範囲が広い下峰、栗原らがバックをけん引。攻撃は得点圏打率が高い今泉、山口圭に注目したい。

　部長　小浦　研一
　監督　木寺　賢二
　投手　松永康之介　3　佐世保北
◎捕手　山口　滉人　3　広　田
　一塁　原田　健悠　2　崎　辺
　二塁　三枝　弘樹　3　祇　園
　三塁　山口　圭梧　3　福　石
　遊撃　下峰　翔斗　3　中　里
　左翼　長野　将也　3　　宮　
　中堅　栗原　陽斗　3　広　田
　右翼　今泉　智裕　3　祇　園
　控え　加藤　雄大　3　日　野
　　〃　柴田　一慶　3　佐世保北
　　〃　中川丞太郎　2　吉　井
　　〃　末松　智大　2　早　岐
　　〃　大石　廉真　1　吉　井
　　〃　松山　輝星　1　佐世保北
　　〃　德久　直紀　1　　〃　
　　〃　湯川凛太郎　1　福　石
　　〃　本木　遥和　1　佐世保北
　　〃　德吉　　裕　1　　〃　
　　〃　植江田十暉　1　　〃　

■川棚　上位を狙える力あり

　今季は満足な結果を残せていないが、攻守でまとまっており、上位を狙える力はある。一戦必勝を掲げ、まずは五島との初戦に全力を注ぐ。
　投手陣はエース久家がテンポ良く緩急を生かして投げ込み、野手兼任の田川、深井も控える。守備の要は水野、鴨川。水野はリードオフマンで打線も引っ張る。機動力をうまく絡めながら泥くさく得点していく。

　部長　長谷川瑠星
　監督　本田総一郎
　投手　久家　潤哉　3　東　明
　捕手　岩永　翔太　2　川　棚
　一塁　池田　光輝　2　波佐見
　二塁　水野　照親　3　川　棚
◎三塁　鴨川　健治　3　東　明
　遊撃　深井　寛太　2　川　棚
　左翼　瀬井　和丸　2　波佐見
　中堅　中尾　優希　2　　〃　
　右翼　田川　陽輝　3　山　澄
　控え　木寺　智也　3　早　岐
　　〃　木嶋　健二　2　東　明
　　〃　城戸　佑太　2　川　棚
　　〃　吉田　凛冬　2　　〃　
　　〃　冨永幸四朗　2　　〃　
　　〃　上野　孝太　2　　〃　
　　〃　一釣　亮太　2　　〃　
　　〃　松田　悠希　1　波佐見
　　〃　水野　晴親　1　川　棚
　　〃　岩永　一駿　1　波佐見
　　〃　五反田真弥　1　川　棚

■島原農　開幕戦、守備で流れを

　猶興館との開幕戦を引き当てた。まずは雰囲気にのまれることなく、落ち着いて試合に入り、守備で流れをつくることをポイントに挙げる。
　投手陣の柱、森川が長いイニングをしっかり投げたい。緩急で丁寧に打たせて取る右腕を、遊撃田中を軸にもり立てる。攻撃陣は林田が出塁して足を使っていけるか。パンチ力十分の草野らが本塁にかえす。

　部長　松岡　丈治
　監督　皆良田一輝
　投手　森川　史也　3　国　見
　捕手　石橋　昇大　3　布　津
　一塁　前田　滉太　2　国　見
　二塁　宮田　裕太　3　北有馬
　三塁　中村　隆晟　2　国　見
　遊撃　田中　七斗　2　　〃　
　左翼　岩本　悠吾　3　深　江
　中堅　林田　秀廣　3　国　見
◎右翼　草野　優輝　3　有　明
　控え　石川　郁弥　3　　〃　
　　〃　堀島　笙希　2　三　会
　　〃　川村　怜央　2　有　家
　　〃　酒井　翔聖　2　三　会
　　〃　尾﨑　航洋　2　　〃　
　　〃　高柳　善州　1　深　江
　　〃　宮﨑　洸太　1　布　津
　　〃　竹田　伊吹　1　深　江

■上対馬・平戸・佐世保商　取れるアウト確実に

　NHK杯地区予選は大崎にコールド負けしたが、その後の他校との練習試合は0-1の惜敗もあり大崩れは減った。メンバー15人が少しずつ絆を強めてきた中、初戦の相手は同じ小所帯の西彼杵。取れるアウトを確実に重ね、勝機を見いだす。
　主将を担う右腕新粥、ムードメーカーの捕手鳥越が攻撃でも中心。江上、平田の長打にも期待がかかる。

　部長　松邨　保久
　監督　島谷　秀和
　▽上対馬
　一塁　財部　佑斗　1　仁　田
　二塁　財部　幸和　1　比田勝
　遊撃　江上　太良　3　東　部
　控え　永野　隼士　2　比田勝
　　〃　　菅野　陽翔　1　　〃　
　▽平　戸
　捕手　鳥越　隆希　3　中　部
　右翼　濵）田　友輔　2　生　月
　▽佐世保商
◎投手　新粥　壮真　3　日　野
　三塁　栗山　聖悠　1　江　迎
　左翼　平田　哲也　3　日　野
　中堅　岩本　結基　2　相　浦
　控え　大瀬　塁慈　2　祇　園
　　〃　溝口龍之介　2　　〃　
　　〃　川下廉太郎　2　中　里
　　〃　畑農　恭朗　1　　〃　

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