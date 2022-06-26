ダイヤの乱れを知らせるJR熊本駅の電光掲示板（左上）＝26日午後10時半すぎ、熊本市西区（谷川剛）

26日午後9時44分ごろ、美里町で震度5弱の地震があった。熊本市西・南区、八代市、山鹿市、宇城市、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町でも震度4を観測した。県内の震度5弱は、1月22日に阿蘇市、産山村、高森町で観測して以来。気象庁によると、震源地は熊本地方で、震源の深さは9キロ。地震の規模はマグニチュード4・7と推定される。津波の心配はない。

県によると、26日午後11時半現在、人的被害や家屋被害は確認されていない。

美里町は午後10時15分、町内の全4152世帯、9311人に避難指示を出し、中央庁舎と砥用庁舎に避難所を開設した。

JR九州は、九州新幹線の新玉名－新水俣間で、安全点検のため一時運転を見合わせた。西日本高速道によると、午後9時46分から同10時50分まで、九州自動車道植木─八代間の上下線で、時速50キロの速度制限をした。

このほかの県内の震度は次の通り。

震度3 熊本市中央・東・北区、玉名市、菊池市、上天草市、合志市、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、山都町▽震度2 玉東町、南関町、長洲町、阿蘇市、南小国町、産山村、水俣市、人吉市、天草市、芦北町、湯前町、水上村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町▽震度1 荒尾市、津奈木町、苓北町、錦町、多良木町、相良村