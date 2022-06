Beanie Feldstein verriet, dass sie sich schon im letzten Jahr verlobt hat.

Die 29-jährige Schauspielerin und ihre Verlobte Bonnie Chance Roberts gaben Anfang dieses Monats bekannt, dass sie heiraten wollen, aber der 'Booksmart'-Star hat jetzt zugegeben, dass die Filmproduzentin ihr die Frage tatsächlich gestellt hat, während sie dabei war, 'Impeachment: American Crime Story' zu drehen.

In einem Interview bei 'Late Night with Seth Meyers' erklärte Beanie: "Ich denke, angesichts dessen, was gerade in unserem Land passiert, denke ich, dass es wirklich wichtig für uns ist, unsere Geschichte zu erzählen und sehr stolz zu leben. Ich liebe sie einfach so sehr, Seth, sie ist einfach das Beste, was mir je passiert ist." Beanie enthüllte auch, Bonnie habe für ihren Antrag die Hilfe ihrer Familie in Anspruch genommen, während sie "alles völlig vergessen" hatte, weil sie sich zu der Zeit auf ihre Darstellung von Monica Lewinsky konzentrierte. "Für mich war es zu dem Zeitpunkt 1998, ich war im Weißen Haus, ich hatte also keine Ahnung, was in der realen Welt vor sich ging." Bonnie schlug Beanie dann vor, dass sie sich einen Tag von den Dreharbeiten frei nehmen sollte, um mit ihrer Familie an den Strand zu fahren. Und obwohl alle der 'Funny Girl'-Darstellerin rieten, sich "schick zu machen", habe die Schauspielerin die ganze Zeit über nichts geahnt. Erst nachdem sie vom Strand nach Hause kamen, wurde Beanie klar, was passierte. "Schließlich hielten wir vor dem Haus meiner Eltern an und meine Neffen standen in der Einfahrt. Mein jüngster Neffe Charlie griff in seine Tasche – da fing ich an zu weinen – und er zog meinen Ring für Bon hervor, den ich vor Monaten gekauft hatte und sagte: 'Ich denke, den wirst du brauchen.' [Ich schrie], 'Verlobe ich mich?!'" Die 'How To Build a Girl'-Schauspielerin ging dann in den Garten, wo ihre Familie und ihre Freunde waren, darunter ihr Bruder Jonah Hill und die Stars Ben Platt und Kaitlyn Dever, wo sie ihrer Freundin die Frage aller Fragen stellte.