国際的社会奉仕団体のロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際ソロプチミストが、7月から新しい年度に入った。山口市と美祢市に拠点を置く各団体の新体制を紹介する。任期はそれぞれ、2022年7月から2023年6月まで。（敬称略）

山口ロータリークラブ

会長=作間悦次▽直前会長=松田良治▽副会長=河野康志▽会長エレクト=重見秀和（兼クラブ運営管理）▽幹事=田中真樹▽副幹事=大庭典夫、横田晃一▽会計=小野哲▽監査人=椙山一生▽SAA=田原卓浩▽副SAA=楠見陽一、濵岸守▽職業奉仕=正木圭子▽社会奉仕=中川健一▽青少年奉仕=田村博子 ▽国際奉仕=香川智弘▽長期計画=香川智弘

▲作間悦次会長

山口南ロータリークラブ

会長=内田恵子▽直前会長=入江幸江（副会長）▽会長予定=瀬川和久（副会長）▽会員組織=野上茂樹▽クラブ広報=片岡貞継▽クラブ管理運営=渡邉一正▽奉仕プロジェクト=永藤利明▽ロータリー財団=横山詩土▽米山記念奨学会=赤瀬貴芳江▽幹事=竹下徹▽会計=高橋克行▽SAA=中村龍

▲内田恵子会長

山口県央ロータリークラブ

会長=古本武男▽直前会長=西田一也▽副会長（兼クラブ奉仕）=浜本史明▽幹事=片岡章▽職業奉仕=山本和郎▽社会奉仕=河野藤丸▽国際奉仕=宇佐川聡▽青少年奉仕=金子薫▽SAA=久保紳哉▽副SAA=岡﨑雄一郎、藤井清一郎、森哲也▽会計=多田真一郎▽副幹事=金子薫▽監査=西山達矢、原田征直

▲古本武男会長

美祢ロータリークラブ

会長=山口貴嗣▽副会長=今田千恵美▽幹事=中山祥三▽副幹事（SAA）=林田信雄、田村繁晴▽クラブ内研修リーダー=札場博義▽戦略委員会=伊藤英彦▽会員増強=小松一雄▽クラブ管理運営=牛尾哉▽公共イメージ=末村憲二▽奉仕プロジェクト=原田晋作▽ロータリー財団=戎屋昭彦▽会計=鹿嶋辰夫▽監査=藤本一秋

▲山口貴嗣会長

山口ライオンズクラブ

会長=柴田尊明▽前会長=野村淳二▽第1副会長=宮原大地▽第2副会長=鶴義勝▽第3副会長=有冨淳子▽幹事=佐伯嘉章▽会計=西岡辰己▽ライオン・テーマ=西園尚司▽テール・ツイスター=川久保賢隆▽会員委員長=藏成幹也▽1年理事=石川慎、村田正幸▽2年理事=打道まゆみ▽5R YCE委員=藤本悦児

▲柴田尊明会長

山口西京ライオンズクラブ

会長=岡部達矢▽前会長=針間芳昭（兼姉妹提携委員長）▽幹事=天艸隆之（兼第一副会長）▽会計=石川綾子▽5R.R.C=三好昇▽２年理事=神宮司望、植野伸一（兼大会計画委員長）▽1年理事=山口孝郎、杉田亜由美、木下成哲（兼奉仕事業委員長）▽ライオン・テーマ=山口孝郎▽同副=宅野隆巳▽テール・ツイスター=和泉猛▽同副=頃安隆司

▲岡部達矢会長

山口中央ライオンズクラブ

会長=宮崎英雄▽前会長=松本豊▽第1副会長=平田雅典▽第2副会長=山下真一郎▽幹事=吉冨久悦▽会計=千同善郎▽会員理事=渡辺真己子▽2年理事=油利博成、森藤武文、山本充▽1年理事=岩谷哲生、右田善弘、北田有梨絵▽ライオン・テーマ=村上浩一▽同副=大久保夏実▽テール・ツイスター=間田雅晴▽同副=中田比呂子

国際ソロプチミスト山口

会長=吉岡英子▽会長エレクト=永松京子▽副会長=江崎栄子▽セクレタリー=礒部マキ▽トレジャラー=福田智里▽理事=蔵重昭子、内田智子