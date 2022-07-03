めざせ甲子園2022　夏に懸ける51チーム・7

九州文化学園、長崎南山、長崎北陽台、口加・国見・島原翔南、佐世保西

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長崎新聞 ＜HP特集＞

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　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■九州文化学園　元プロ香田監督就任

　今季の県大会で唯一、第1シード海星を倒して春4強。その後、元プロの香田監督が就任した。1回戦は長崎北と屈指の好カード。勝って創成館に挑戦できるか。
　海星戦で好救援したエース田中が主将で打の中軸も担う。2番手以降やバックの安定感が重要だ。打線は鴨川、河野、安東、上村らの振りが鋭く、手堅さも積極性も備える。

　部長　山田　大晃
　監督　香田　勲男
◎投手　田中　大空　3　国　見
　捕手　森田　椋也　2　城　西
　一塁　荒木　大翔　3　中　里
　二塁　中畑　歩夢　3　五　和
　三塁　上村　悠斗　3　須恵東
　遊撃　安東　流慈　3　大　野
　左翼　中村　祥瑛　2　小佐々
　中堅　河野　英斗　3　中　里
　右翼　鴨川　悠里　2　小佐々
　控え　森岡　聖准　3　小値賀
　　〃　宮崎　瑛斗　3　崎　辺
　　〃　渋谷琉希亜　2　三日月
　　〃　中原　祥眞　2　嬉　野
　　〃　増本　　慎　3　小佐々
　　〃　藤森　尊良　2　国　見
　　〃　下釜　一唆　3　愛　宕
　　〃　山本　雄大　3　志　免
　　〃　橋口　優音　3　南　部
　　〃　磯本理央バーグ　
　　　　　　　　　　3　崎　辺
　　〃　田口　遼志　3　清　水

■長崎南山　投手二枚看板に注目

　主会場の県営ビッグNスタジアムが完成した1997年以来25年ぶりの夏切符を目指す。春とNHK杯県大会は8強。上位シード校に敗れてきた悔しさを本番に晴らせるか。
　バットでも活躍が期待される左腕松田、同じく昨季も経験している右腕レイガーの二枚看板に注目。松本や西岳、田川ら強打者が勝負強さを発揮して早い段階に援護したい。

投打で活躍が期待される長崎南山の松田＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　部長　吉村　義則
　監督　布志木信晴
　投手　松田　弦樹　3　海　星
　捕手　西岳　浩英　3　小江原
　一塁　田久保駿史　3　折尾愛真
　二塁　友成　隼人　2　長　与
　三塁　田川兼太朗　3　三　重
　遊撃　金子　　翔　3　小江原
　左翼　緒方　啓二　3　長　与
◎中堅　松本　優人　3　高　峰
　右翼　鷹見　陽太　2　戸　町
　控え　レイガーロバート博　
　　　　　　　　　　3　桜馬場
　　〃　浅山　大空　3　小江原
　　〃　本山　太三　1　三　川
　　〃　村野　夢樹　2　西浦上
　　〃　高橋　悠悟　3　小ケ倉
　　〃　堀内　佑真　3　梅香崎
　　〃　小森　駿平　3　小　島
　　〃　前田　健太　2　山　里
　　〃　野口　　響　1　長崎南山
　　〃　高比良　篤　2　土井首
　　〃　宮崎　翔成　3　三　和

■長崎北陽台　小江が攻守でけん引

　初戦から島原中央と難敵で、勝てば波佐見が待つ。攻守の要は小江。1994年夏の甲子園8強で“青い旋風”を起こした父と同じ中堅手、主将としてチームを引っ張る。
　投手陣と内野陣の多くが下級生。継投も視野に、エース格の山口らが丁寧に低めへ集めて打ち取れるか。捕手今村弥や遊撃藤井の3年生が小江とともに後輩たちを鼓舞する。

　部長　大小瀬格二
　監督　山口　貴明
　投手　山口　智生　2　高　田
　捕手　今村弥真斗　3　鳴　北
　一塁　杉原　　匠　2　長　与
　二塁　安永　智哉　2　鳴　北
　三塁　溝口　弘晟　2　　〃　
　遊撃　藤井　真斗　3　時　津
　左翼　中尾　幸哉　3　岩　屋
◎中堅　小江　　隼　3　時　津
　右翼　山邊　虎冴　3　長　与
　控え　坂口　　凌　3　鳴　北
　　〃　山中　海翔　2　時　津
　　〃　小田　丈司　3　　〃　
　　〃　品川　稜侑　3　長　与
　　〃　石本　祐介　2　時　津
　　〃　原田　健吾　2　長　与
　　〃　江口　玲志　2　長与二
　　〃　今村　太一　2　横　尾
　　〃　池田　晴太　1　長与二
　　〃　宮﨑　　暖　1　　〃　
　　〃　大石　将誠　1　長・琴海

◎口加・国見・島原翔南　単独並みに固い結束

　昨秋から4校連合で大会に臨み、春を終えて諫早商が抜けたものの、単独チームにも負けない結束力をつけてきた。毎週末に合同練習、大型連休中は精力的に練習試合をこなし、守備の確実性が増してきている。
　直球に力がある右腕松坂、打撃もいい捕手井上を軸に試合を組み立てる。初戦の相手は強敵の鹿町工。闘志を前面に、思い切りぶつかる。

　部長　冨永　紘平
　〃　　古賀　　仁
　監督　尾嶋　智広
　▽口　加
　投手　松坂　唯太　3　加津佐
　捕手　井上　　蓮　2　有　家
　遊撃　福田　壱成　2　加津佐
◎中堅　森　　原理　3　　〃　
　右翼　三縄　梨貴　3　有　家
　控え　坂本　悠輔　3　南有馬
　▽国　見
　一塁　北浦　光真　3　国　見
　二塁　石井　脩瑛　2　　〃　
　三塁　酒井　晃也　2　　〃　
　控え　飯田　翔誠　1　島原一
　　〃　小畑　海吉　1　国　見
　　〃　草野　滉太　1　　〃　
　▽島原翔南
　左翼　宮田　怜真　2　西有家
　控え　髙橋宗一郎　3　　〃　
　　〃　坂本　康輔　3　南有馬
　　〃　酒井　叶迅　1　有　家
　　〃　一ノ瀬拓海　1　土井首

■佐世保西　大敗を糧にまず1点

　学校創立14年目に野球部が始動し、創部45年の歴史を持つ。過去には主要県大会で準優勝の実績も。現在は部員13人とチーム事情が苦しい中、存続を目的に活動している。
　春は伝統校の瓊浦に打ち込まれて0-63と大差をつけられた。昨秋も無得点で敗退。長崎南とぶつかる夏の初戦、まずは走者を生還させて得点の喜びを分かち合いたい。

　部長　吉永　大起
　監督　萩原　広太
◎投手　水上　遥望　2　早　岐
　捕手　吉田　　響　2　　〃　
　一塁　瀬戸　邦明　2　清　水
　二塁　川浪　亮太　3　大　野
　三塁　石橋　　蒼　2　崎　辺
　遊撃　田中　俊汰　1　志　佐
　左翼　松田　隼人　3　大　野
　中堅　竹本　芽生　1　西　海
　右翼　西宮　幸聖　3　南　部
　控え　田川　朔士　3　日　野

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