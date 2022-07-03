※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■九州文化学園 元プロ香田監督就任

今季の県大会で唯一、第1シード海星を倒して春4強。その後、元プロの香田監督が就任した。1回戦は長崎北と屈指の好カード。勝って創成館に挑戦できるか。

海星戦で好救援したエース田中が主将で打の中軸も担う。2番手以降やバックの安定感が重要だ。打線は鴨川、河野、安東、上村らの振りが鋭く、手堅さも積極性も備える。

部長 山田 大晃

監督 香田 勲男

◎投手 田中 大空 3 国 見

捕手 森田 椋也 2 城 西

一塁 荒木 大翔 3 中 里

二塁 中畑 歩夢 3 五 和

三塁 上村 悠斗 3 須恵東

遊撃 安東 流慈 3 大 野

左翼 中村 祥瑛 2 小佐々

中堅 河野 英斗 3 中 里

右翼 鴨川 悠里 2 小佐々

控え 森岡 聖准 3 小値賀

〃 宮崎 瑛斗 3 崎 辺

〃 渋谷琉希亜 2 三日月

〃 中原 祥眞 2 嬉 野

〃 増本 慎 3 小佐々

〃 藤森 尊良 2 国 見

〃 下釜 一唆 3 愛 宕

〃 山本 雄大 3 志 免

〃 橋口 優音 3 南 部

〃 磯本理央バーグ

3 崎 辺

〃 田口 遼志 3 清 水

■長崎南山 投手二枚看板に注目

主会場の県営ビッグNスタジアムが完成した1997年以来25年ぶりの夏切符を目指す。春とNHK杯県大会は8強。上位シード校に敗れてきた悔しさを本番に晴らせるか。

バットでも活躍が期待される左腕松田、同じく昨季も経験している右腕レイガーの二枚看板に注目。松本や西岳、田川ら強打者が勝負強さを発揮して早い段階に援護したい。

投打で活躍が期待される長崎南山の松田＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

部長 吉村 義則

監督 布志木信晴

投手 松田 弦樹 3 海 星

捕手 西岳 浩英 3 小江原

一塁 田久保駿史 3 折尾愛真

二塁 友成 隼人 2 長 与

三塁 田川兼太朗 3 三 重

遊撃 金子 翔 3 小江原

左翼 緒方 啓二 3 長 与

◎中堅 松本 優人 3 高 峰

右翼 鷹見 陽太 2 戸 町

控え レイガーロバート博

3 桜馬場

〃 浅山 大空 3 小江原

〃 本山 太三 1 三 川

〃 村野 夢樹 2 西浦上

〃 高橋 悠悟 3 小ケ倉

〃 堀内 佑真 3 梅香崎

〃 小森 駿平 3 小 島

〃 前田 健太 2 山 里

〃 野口 響 1 長崎南山

〃 高比良 篤 2 土井首

〃 宮崎 翔成 3 三 和

■長崎北陽台 小江が攻守でけん引

初戦から島原中央と難敵で、勝てば波佐見が待つ。攻守の要は小江。1994年夏の甲子園8強で“青い旋風”を起こした父と同じ中堅手、主将としてチームを引っ張る。

投手陣と内野陣の多くが下級生。継投も視野に、エース格の山口らが丁寧に低めへ集めて打ち取れるか。捕手今村弥や遊撃藤井の3年生が小江とともに後輩たちを鼓舞する。

部長 大小瀬格二

監督 山口 貴明

投手 山口 智生 2 高 田

捕手 今村弥真斗 3 鳴 北

一塁 杉原 匠 2 長 与

二塁 安永 智哉 2 鳴 北

三塁 溝口 弘晟 2 〃

遊撃 藤井 真斗 3 時 津

左翼 中尾 幸哉 3 岩 屋

◎中堅 小江 隼 3 時 津

右翼 山邊 虎冴 3 長 与

控え 坂口 凌 3 鳴 北

〃 山中 海翔 2 時 津

〃 小田 丈司 3 〃

〃 品川 稜侑 3 長 与

〃 石本 祐介 2 時 津

〃 原田 健吾 2 長 与

〃 江口 玲志 2 長与二

〃 今村 太一 2 横 尾

〃 池田 晴太 1 長与二

〃 宮﨑 暖 1 〃

〃 大石 将誠 1 長・琴海

◎口加・国見・島原翔南 単独並みに固い結束

昨秋から4校連合で大会に臨み、春を終えて諫早商が抜けたものの、単独チームにも負けない結束力をつけてきた。毎週末に合同練習、大型連休中は精力的に練習試合をこなし、守備の確実性が増してきている。

直球に力がある右腕松坂、打撃もいい捕手井上を軸に試合を組み立てる。初戦の相手は強敵の鹿町工。闘志を前面に、思い切りぶつかる。

部長 冨永 紘平

〃 古賀 仁

監督 尾嶋 智広

▽口 加

投手 松坂 唯太 3 加津佐

捕手 井上 蓮 2 有 家

遊撃 福田 壱成 2 加津佐

◎中堅 森 原理 3 〃

右翼 三縄 梨貴 3 有 家

控え 坂本 悠輔 3 南有馬

▽国 見

一塁 北浦 光真 3 国 見

二塁 石井 脩瑛 2 〃

三塁 酒井 晃也 2 〃

控え 飯田 翔誠 1 島原一

〃 小畑 海吉 1 国 見

〃 草野 滉太 1 〃

▽島原翔南

左翼 宮田 怜真 2 西有家

控え 髙橋宗一郎 3 〃

〃 坂本 康輔 3 南有馬

〃 酒井 叶迅 1 有 家

〃 一ノ瀬拓海 1 土井首

■佐世保西 大敗を糧にまず1点

学校創立14年目に野球部が始動し、創部45年の歴史を持つ。過去には主要県大会で準優勝の実績も。現在は部員13人とチーム事情が苦しい中、存続を目的に活動している。

春は伝統校の瓊浦に打ち込まれて0-63と大差をつけられた。昨秋も無得点で敗退。長崎南とぶつかる夏の初戦、まずは走者を生還させて得点の喜びを分かち合いたい。

部長 吉永 大起

監督 萩原 広太

◎投手 水上 遥望 2 早 岐

捕手 吉田 響 2 〃

一塁 瀬戸 邦明 2 清 水

二塁 川浪 亮太 3 大 野

三塁 石橋 蒼 2 崎 辺

遊撃 田中 俊汰 1 志 佐

左翼 松田 隼人 3 大 野

中堅 竹本 芽生 1 西 海

右翼 西宮 幸聖 3 南 部

控え 田川 朔士 3 日 野