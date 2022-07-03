※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）
■九州文化学園 元プロ香田監督就任
今季の県大会で唯一、第1シード海星を倒して春4強。その後、元プロの香田監督が就任した。1回戦は長崎北と屈指の好カード。勝って創成館に挑戦できるか。
海星戦で好救援したエース田中が主将で打の中軸も担う。2番手以降やバックの安定感が重要だ。打線は鴨川、河野、安東、上村らの振りが鋭く、手堅さも積極性も備える。
部長 山田 大晃
監督 香田 勲男
◎投手 田中 大空 3 国 見
捕手 森田 椋也 2 城 西
一塁 荒木 大翔 3 中 里
二塁 中畑 歩夢 3 五 和
三塁 上村 悠斗 3 須恵東
遊撃 安東 流慈 3 大 野
左翼 中村 祥瑛 2 小佐々
中堅 河野 英斗 3 中 里
右翼 鴨川 悠里 2 小佐々
控え 森岡 聖准 3 小値賀
〃 宮崎 瑛斗 3 崎 辺
〃 渋谷琉希亜 2 三日月
〃 中原 祥眞 2 嬉 野
〃 増本 慎 3 小佐々
〃 藤森 尊良 2 国 見
〃 下釜 一唆 3 愛 宕
〃 山本 雄大 3 志 免
〃 橋口 優音 3 南 部
〃 磯本理央バーグ
3 崎 辺
〃 田口 遼志 3 清 水
■長崎南山 投手二枚看板に注目
主会場の県営ビッグNスタジアムが完成した1997年以来25年ぶりの夏切符を目指す。春とNHK杯県大会は8強。上位シード校に敗れてきた悔しさを本番に晴らせるか。
バットでも活躍が期待される左腕松田、同じく昨季も経験している右腕レイガーの二枚看板に注目。松本や西岳、田川ら強打者が勝負強さを発揮して早い段階に援護したい。
部長 吉村 義則
監督 布志木信晴
投手 松田 弦樹 3 海 星
捕手 西岳 浩英 3 小江原
一塁 田久保駿史 3 折尾愛真
二塁 友成 隼人 2 長 与
三塁 田川兼太朗 3 三 重
遊撃 金子 翔 3 小江原
左翼 緒方 啓二 3 長 与
◎中堅 松本 優人 3 高 峰
右翼 鷹見 陽太 2 戸 町
控え レイガーロバート博
3 桜馬場
〃 浅山 大空 3 小江原
〃 本山 太三 1 三 川
〃 村野 夢樹 2 西浦上
〃 高橋 悠悟 3 小ケ倉
〃 堀内 佑真 3 梅香崎
〃 小森 駿平 3 小 島
〃 前田 健太 2 山 里
〃 野口 響 1 長崎南山
〃 高比良 篤 2 土井首
〃 宮崎 翔成 3 三 和
■長崎北陽台 小江が攻守でけん引
初戦から島原中央と難敵で、勝てば波佐見が待つ。攻守の要は小江。1994年夏の甲子園8強で“青い旋風”を起こした父と同じ中堅手、主将としてチームを引っ張る。
投手陣と内野陣の多くが下級生。継投も視野に、エース格の山口らが丁寧に低めへ集めて打ち取れるか。捕手今村弥や遊撃藤井の3年生が小江とともに後輩たちを鼓舞する。
部長 大小瀬格二
監督 山口 貴明
投手 山口 智生 2 高 田
捕手 今村弥真斗 3 鳴 北
一塁 杉原 匠 2 長 与
二塁 安永 智哉 2 鳴 北
三塁 溝口 弘晟 2 〃
遊撃 藤井 真斗 3 時 津
左翼 中尾 幸哉 3 岩 屋
◎中堅 小江 隼 3 時 津
右翼 山邊 虎冴 3 長 与
控え 坂口 凌 3 鳴 北
〃 山中 海翔 2 時 津
〃 小田 丈司 3 〃
〃 品川 稜侑 3 長 与
〃 石本 祐介 2 時 津
〃 原田 健吾 2 長 与
〃 江口 玲志 2 長与二
〃 今村 太一 2 横 尾
〃 池田 晴太 1 長与二
〃 宮﨑 暖 1 〃
〃 大石 将誠 1 長・琴海
◎口加・国見・島原翔南 単独並みに固い結束
昨秋から4校連合で大会に臨み、春を終えて諫早商が抜けたものの、単独チームにも負けない結束力をつけてきた。毎週末に合同練習、大型連休中は精力的に練習試合をこなし、守備の確実性が増してきている。
直球に力がある右腕松坂、打撃もいい捕手井上を軸に試合を組み立てる。初戦の相手は強敵の鹿町工。闘志を前面に、思い切りぶつかる。
部長 冨永 紘平
〃 古賀 仁
監督 尾嶋 智広
▽口 加
投手 松坂 唯太 3 加津佐
捕手 井上 蓮 2 有 家
遊撃 福田 壱成 2 加津佐
◎中堅 森 原理 3 〃
右翼 三縄 梨貴 3 有 家
控え 坂本 悠輔 3 南有馬
▽国 見
一塁 北浦 光真 3 国 見
二塁 石井 脩瑛 2 〃
三塁 酒井 晃也 2 〃
控え 飯田 翔誠 1 島原一
〃 小畑 海吉 1 国 見
〃 草野 滉太 1 〃
▽島原翔南
左翼 宮田 怜真 2 西有家
控え 髙橋宗一郎 3 〃
〃 坂本 康輔 3 南有馬
〃 酒井 叶迅 1 有 家
〃 一ノ瀬拓海 1 土井首
■佐世保西 大敗を糧にまず1点
学校創立14年目に野球部が始動し、創部45年の歴史を持つ。過去には主要県大会で準優勝の実績も。現在は部員13人とチーム事情が苦しい中、存続を目的に活動している。
春は伝統校の瓊浦に打ち込まれて0-63と大差をつけられた。昨秋も無得点で敗退。長崎南とぶつかる夏の初戦、まずは走者を生還させて得点の喜びを分かち合いたい。
部長 吉永 大起
監督 萩原 広太
◎投手 水上 遥望 2 早 岐
捕手 吉田 響 2 〃
一塁 瀬戸 邦明 2 清 水
二塁 川浪 亮太 3 大 野
三塁 石橋 蒼 2 崎 辺
遊撃 田中 俊汰 1 志 佐
左翼 松田 隼人 3 大 野
中堅 竹本 芽生 1 西 海
右翼 西宮 幸聖 3 南 部
控え 田川 朔士 3 日 野