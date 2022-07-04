めざせ甲子園2022　夏に懸ける51チーム・8完

佐世保実、長崎西、佐世保南、島原、長崎鶴洋

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長崎西の守備の柱となるエース山内＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■佐世保実　試合の入りを大事に

　夏の甲子園は5度経験しているが、2013年を最後に聖地から遠ざかる。初戦の相手は攻撃力がある大村工。試合の入りを大事にする。
　投手陣は球の切れで勝負する船越、直球に力がある山本、中村の右腕に左腕吉浦も控える。二塁浦、中堅寶亀らが堅実な守備で支える。捕手で主将の内野がチームの柱。勝負どころでの一本に期待がかかる。

　部長　太田　健斗
　監督　刀根　貴紀
　投手　船越　耀星　3　厳　原
◎捕手　内野　　迅　3　志　佐
　一塁　砂川　飛羽　3　本　城
　二塁　浦　　悠真　3　相　浦
　三塁　田川　　空　3　田　平
　遊撃　村下　隆行　2　三　筑
　左翼　川原　駿人　2　粕　屋
　中堅　寶亀宏志朗　3　原中央
　右翼　近藤　悠太　3　立　石
　控え　山本　優崇　3　志　佐
　　〃　吉浦　成義　3　鹿　町
　　〃　吉松　賢吾　3　志　免
　　〃　田中　大翔　2　相　浦
　　〃　桐谷　凌羽　2　厳　原
　　〃　中村　蓮人　3　志　免
　　〃　土井　文太　2　志　佐
　　〃　藤井　大陽　2　鹿島西部
　　〃　力竹　　匠　2　志　佐
　　〃　廣瀬　颯人　1　岡垣東
　　〃　川尻　幸栄　3　広　田

■長崎西　ノーシードの有力校

　NHK杯県大会は長崎日大などを下して4強。昨秋も波佐見を破って力を見せた。シード権を逃して厳しいパートに入ったものの、勢いづいていくチャンスでもある。
　左腕山内は130キロ台中盤の直球と変化球のコンビが武器。バックの堅守が不可欠だ。長打力がある松野と中村雄、俊足巧打の溝口、坂田、秋田、中村達を軸に得点力を備える。

　部長　宗田　将平
　監督　大久保耕造
　投手　山内　優平　3　喜々津
　捕手　松野雄一郎　3　長与二
　一塁　中村　雄太　2　福　田
　二塁　中島　悠真　3　小江原
◎三塁　秋田　周誠　3　長与二
　遊撃　中村　達哉　3　山　里
　左翼　田中　志輝　2　雞　知
　中堅　溝口　陽介　3　長与二
　右翼　坂田凜太郎　2　西　部
　控え　松井　瑛祐　3　桜馬場
　　〃　大島彪太郎　3　長　与
　　〃　野田　健太　2　　淵　
　　〃　梅野　颯太　3　雞　知
　　〃　吉岡　　葵　3　長　与
　　〃　大久保凛汰朗2　長与二
　　〃　大野　　航　3　喜々津
　　〃　熊　　悠生　3　東長崎
　　〃　林田　泰知　3　山　里
　　〃　川上　瑛斗　2　岩　屋
　　〃　前田　康介　3　長大付

■佐世保南　打線自信に8強目標

　2018年の3回戦進出を最後に、過去3年は初戦を突破できずにいる。今季は負けても惜しい試合が多く、手応えは上々。必ず達成したい目標として「ベスト8」を掲げる。1回戦で諫早と対戦する。
　エース野田は右の横手投げ。スタミナに自信があり、球威アップは好材料だ。終盤までしのげれば中島、大平、〓（9ad9）部ら打線には自信を持つ。

　部長　小森　修一
　監督　後藤　　修
　投手　野田　瑞智　3　福　石
　捕手　中島　　秀　3　小佐々
　一塁　松浦　宗司　2　広　田
　二塁　竹林　晃成　3　山　澄
◎三塁　大平　海輝　3　　〃　
　遊撃　松野　咲大　3　　〃　
　左翼　髙部　瑠玖　2　福　石
　中堅　中尾　優雅　3　広　田
　右翼　萬屋　陽己　3　崎　辺
　控え　長谷川ともる2　三川内
　　〃　山口　愛斗　2　川　棚
　　〃　小川　湧暉　2　大　野
　　〃　中山　大輔　1　日　宇
　　〃　小濵　琉成　1　　〃　
　　〃　渕上　泰希　1　山　澄
　　〃　久保　俊介　1　祇　園
　　〃　長増　義人　1　早　岐

■島原　シャトル打ちで鍛錬

　2020年（独自県大会）は8強、21年も3回戦まで進んだ。今季は思うような戦績を挙げられていないが、集大成の舞台で活躍を期す。
　左腕早田は制球が安定し、右腕苑田将は変化球が多彩。守備範囲の広い橋川、投手兼任の主将三浦が二遊間を固める。打撃はバドミントンのシャトル打ちなどで力を磨いた。竹村、橋村らに好機で回したい。

　部長　原田　　哲
　監督　中島　詠太
◎投手　三浦　佑真　3　吾　妻
　捕手　長谷川　聖　3　有　家
　一塁　早田　友洋　2　島原一
　二塁　橋川　幸輝　3　三　会
　三塁　苑田　将吾　3　島原一
　遊撃　竹村　陽人　3　西有家
　左翼　橋村　宗磨　3　島原一
　中堅　田中　悠翔　3　三　会
　右翼　長谷川稜太　3　島原一
　控え　塚野　天斗　3　　〃　
　　〃　梶原　日向　3　三　会
　　〃　狩野　陽太　2　西有家
　　〃　清水　敦也　2　国　見
　　〃　園田　颯太　2　島原三
　　〃　吉岡響太郎　2　布　津
　　〃　原川　大征　2　島原一
　　〃　苑田瑛太郎　1　西有家
　　〃　増見　　望　1　国　見
　　〃　井上　善貴　1　布　津
　　〃　山本晃太郎　1　北有馬

■長崎鶴洋　航海実習の主将復帰

　航海実習でNHK杯は不在だった主将の辻が6月下旬に復帰。元ボクシング部で助っ人の宮本やマネジャー兼任の武次を含む3年生8人を中心に、団結して初戦突破を誓う。
　投手陣は制球がいい右の佐藤を柱に、中堅も兼ねる左の深江、直球で押す右の山口が控える。難敵の西陵を相手に、打線上位を担う山﨑、古賀、山口らが打点を稼げるか。

　部長　鵜林　慎平
　監督　野中　　輝
　投手　佐藤　匠真　3　小江原
　捕手　古賀　元人　3　福　田
　一塁　宮本　圭生　3　香　焼
◎二塁　辻　　公貴　3　小江原
　三塁　山口　志竜　3　茂　木
　遊撃　山﨑　侑哉　3　小　島
　左翼　中川　魁人　2　　〃　
　中堅　深江　悠太　3　福　田
　右翼　山田亀々夫　1　茂　木
　控え　武次　優太　3　土井首

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