長崎西の守備の柱となるエース山内＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■佐世保実 試合の入りを大事に

夏の甲子園は5度経験しているが、2013年を最後に聖地から遠ざかる。初戦の相手は攻撃力がある大村工。試合の入りを大事にする。

投手陣は球の切れで勝負する船越、直球に力がある山本、中村の右腕に左腕吉浦も控える。二塁浦、中堅寶亀らが堅実な守備で支える。捕手で主将の内野がチームの柱。勝負どころでの一本に期待がかかる。

部長 太田 健斗

監督 刀根 貴紀

投手 船越 耀星 3 厳 原

◎捕手 内野 迅 3 志 佐

一塁 砂川 飛羽 3 本 城

二塁 浦 悠真 3 相 浦

三塁 田川 空 3 田 平

遊撃 村下 隆行 2 三 筑

左翼 川原 駿人 2 粕 屋

中堅 寶亀宏志朗 3 原中央

右翼 近藤 悠太 3 立 石

控え 山本 優崇 3 志 佐

〃 吉浦 成義 3 鹿 町

〃 吉松 賢吾 3 志 免

〃 田中 大翔 2 相 浦

〃 桐谷 凌羽 2 厳 原

〃 中村 蓮人 3 志 免

〃 土井 文太 2 志 佐

〃 藤井 大陽 2 鹿島西部

〃 力竹 匠 2 志 佐

〃 廣瀬 颯人 1 岡垣東

〃 川尻 幸栄 3 広 田

■長崎西 ノーシードの有力校

NHK杯県大会は長崎日大などを下して4強。昨秋も波佐見を破って力を見せた。シード権を逃して厳しいパートに入ったものの、勢いづいていくチャンスでもある。

左腕山内は130キロ台中盤の直球と変化球のコンビが武器。バックの堅守が不可欠だ。長打力がある松野と中村雄、俊足巧打の溝口、坂田、秋田、中村達を軸に得点力を備える。

部長 宗田 将平

監督 大久保耕造

投手 山内 優平 3 喜々津

捕手 松野雄一郎 3 長与二

一塁 中村 雄太 2 福 田

二塁 中島 悠真 3 小江原

◎三塁 秋田 周誠 3 長与二

遊撃 中村 達哉 3 山 里

左翼 田中 志輝 2 雞 知

中堅 溝口 陽介 3 長与二

右翼 坂田凜太郎 2 西 部

控え 松井 瑛祐 3 桜馬場

〃 大島彪太郎 3 長 与

〃 野田 健太 2 淵

〃 梅野 颯太 3 雞 知

〃 吉岡 葵 3 長 与

〃 大久保凛汰朗2 長与二

〃 大野 航 3 喜々津

〃 熊 悠生 3 東長崎

〃 林田 泰知 3 山 里

〃 川上 瑛斗 2 岩 屋

〃 前田 康介 3 長大付

■佐世保南 打線自信に8強目標

2018年の3回戦進出を最後に、過去3年は初戦を突破できずにいる。今季は負けても惜しい試合が多く、手応えは上々。必ず達成したい目標として「ベスト8」を掲げる。1回戦で諫早と対戦する。

エース野田は右の横手投げ。スタミナに自信があり、球威アップは好材料だ。終盤までしのげれば中島、大平、〓（9ad9）部ら打線には自信を持つ。

部長 小森 修一

監督 後藤 修

投手 野田 瑞智 3 福 石

捕手 中島 秀 3 小佐々

一塁 松浦 宗司 2 広 田

二塁 竹林 晃成 3 山 澄

◎三塁 大平 海輝 3 〃

遊撃 松野 咲大 3 〃

左翼 髙部 瑠玖 2 福 石

中堅 中尾 優雅 3 広 田

右翼 萬屋 陽己 3 崎 辺

控え 長谷川ともる2 三川内

〃 山口 愛斗 2 川 棚

〃 小川 湧暉 2 大 野

〃 中山 大輔 1 日 宇

〃 小濵 琉成 1 〃

〃 渕上 泰希 1 山 澄

〃 久保 俊介 1 祇 園

〃 長増 義人 1 早 岐

■島原 シャトル打ちで鍛錬

2020年（独自県大会）は8強、21年も3回戦まで進んだ。今季は思うような戦績を挙げられていないが、集大成の舞台で活躍を期す。

左腕早田は制球が安定し、右腕苑田将は変化球が多彩。守備範囲の広い橋川、投手兼任の主将三浦が二遊間を固める。打撃はバドミントンのシャトル打ちなどで力を磨いた。竹村、橋村らに好機で回したい。

部長 原田 哲

監督 中島 詠太

◎投手 三浦 佑真 3 吾 妻

捕手 長谷川 聖 3 有 家

一塁 早田 友洋 2 島原一

二塁 橋川 幸輝 3 三 会

三塁 苑田 将吾 3 島原一

遊撃 竹村 陽人 3 西有家

左翼 橋村 宗磨 3 島原一

中堅 田中 悠翔 3 三 会

右翼 長谷川稜太 3 島原一

控え 塚野 天斗 3 〃

〃 梶原 日向 3 三 会

〃 狩野 陽太 2 西有家

〃 清水 敦也 2 国 見

〃 園田 颯太 2 島原三

〃 吉岡響太郎 2 布 津

〃 原川 大征 2 島原一

〃 苑田瑛太郎 1 西有家

〃 増見 望 1 国 見

〃 井上 善貴 1 布 津

〃 山本晃太郎 1 北有馬

■長崎鶴洋 航海実習の主将復帰

航海実習でNHK杯は不在だった主将の辻が6月下旬に復帰。元ボクシング部で助っ人の宮本やマネジャー兼任の武次を含む3年生8人を中心に、団結して初戦突破を誓う。

投手陣は制球がいい右の佐藤を柱に、中堅も兼ねる左の深江、直球で押す右の山口が控える。難敵の西陵を相手に、打線上位を担う山﨑、古賀、山口らが打点を稼げるか。

部長 鵜林 慎平

監督 野中 輝

投手 佐藤 匠真 3 小江原

捕手 古賀 元人 3 福 田

一塁 宮本 圭生 3 香 焼

◎二塁 辻 公貴 3 小江原

三塁 山口 志竜 3 茂 木

遊撃 山﨑 侑哉 3 小 島

左翼 中川 魁人 2 〃

中堅 深江 悠太 3 福 田

右翼 山田亀々夫 1 茂 木

控え 武次 優太 3 土井首