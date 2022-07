Das Harry Styles-Konzert in Kopenhagen wurde abgesagt, nachdem ein Mann nur Stunden vor der Veranstaltung im benachbarten Einkaufszentrum mehrere Opfer mit einer automatischen Waffe erschossen hatte.

Angsterfüllte Einkäufer – darunter Mütter, die Babys umklammern – wurden gesehen, wie sie um ihr Leben flohen, nachdem Schüsse in der Field‘s Shopping Mall in Kopenhagen zu hören waren. Die Behörden haben noch nicht bestätigt, wie viele Menschen an dem Veranstaltungsort erschossen bzw. angeschossen wurden. Nur wenige hundert Meter entfernt, in der Royal Arena, sollte Styles am Sonntag (3. Juli) um 20 Uhr Ortszeit auftreten. Zunächst hatte der Veranstalter auf Facebook angekündigt, dass das Konzert stattfinden würde. Als dann aber Todesopfer bekannt wurden, sagte man die Veranstaltung ab, wie der Sender TV2 berichtet. Die in der Halle wartenden Fans wurden gebeten, das Gebäude ruhig zu verlassen.

Die Polizei forderte die Öffentlichkeit auf, sich von der Gegend fernzuhalten. Eine Person, deren Identität unbekannt ist, soll festgenommen worden sein, und die dänische Polizei twitterte am Sonntagnachmittag: „Wir sind immer noch anwesend, es wurden Schüsse abgefeuert und mehrere Menschen getroffen. Wir arbeiten vor Ort. Die Menschen im Field‘s müssen bleiben und auf die Polizei warten. Alle anderen Personen müssen sich von Field‘s fernhalten.“

Zeugen haben beschrieben, dass sie mehrere Schüsse und „Chaos“ gehört haben, das gegen 17 Uhr ausbrach. Emilie Jeppesen (20) sagte ‚Jyllands Posten‘ in Dänemark: „Sie wussten nicht, was passierte. Plötzlich herrschte überall nur noch Chaos. Wir saßen und gingen essen und plötzlich konnten wir Leute rennen sehen. Dann dachten wir zuerst: ‚Warum rennen die Leute?‘, aber dann konnten wir Schüsse hören.“

Viele Fans von Styles erklärten in Social-Media-Posts bereits vor der Absage, ihre Pläne, zu dem Konzert zu gehen, aufgegeben zu haben. Ein Fan twitterte: „Es gab also eine Schießerei in der Nähe des Harry-Konzerts in Kopenhagen, das ich besuchen wollte, aber ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause.“ Ein anderer, der früh angekommen war, sagte auf Twitter: „Hey alle, ich möchte euch nur sagen, dass es uns beim Harry-Styles-Konzert in Kopenhagen gut geht. Ich wusste nichts von den Schießereien, bevor mein Freund es mir erzählte, aber ich sah den Hubschrauber und die Polizei rennen.“