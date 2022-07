Miriam Margolyes bezeichnete Leonardo DiCaprio in einem neuen Interview als "stinkend".

Die 81-jährige Schauspielerin arbeitete 1996 an der Seite des Hollywood-Schönlings in dem Film 'Romeo und Julia', gab aber zu, dass er bei der großen Hitze am Set in Mexiko ein wenig gerochen hat. Im Gespräch mit Holly Willoughby und Phillip Schofield in der ITV-Sendung 'This Morning' erinnerte sich Miriam: "Er hat ein bisschen gerochen, weil es in Mexiko sehr heiß war und kleine Jungs sich nicht parfümieren, sie waschen sich nicht so gründlich."

Miriam versuchte auch erfolglos, sich selbst davon abzuhalten, im Fernsehen zu fluchen. Nachdem sie sich selbst gestoppt hatte, sagte Phillip: "Es ist so schade, denn wir lieben es, wenn du dich einfach austoben kannst." Woraufhin Miriam antwortete: "Ich weiß, aber es regt manche Leute auf. Und ich möchte die Leute nicht verärgern, denn das Leben ist im Moment einfach scheiße, das ist es wirklich. Es ist schrecklich." Sie erkannte jedoch schnell ihren Fehler und rief "Oh!", woraufhin Phillip und Holly in Gelächter ausbrachen.