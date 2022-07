Fiona Erdmann musste mit ihrem Baby in die Notaufnahme.

Die Influencerin ist vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Moe und den Kindern Leo und Neyla lebt die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin in Dubai. Wie Fiona ihren Social-Media-Followern bereits mehrfach mitteilte, leidet sie seit einiger Zeit an Halsschmerzen, die möglicherweise auf eine allergische Reaktion zurückzuführen sind. Um das Ganze abklären zu lassen, suchte das Ex-Model deshalb ein Krankenhaus — doch schon nach kurzer Zeit erhielt sie einen beängstigenden Anruf vom Vater ihrer Kinder. „Moe hat mir richtig Angst gemacht. Er hat die Kleine gewickelt und ich bin dann superschnell nach Hause gekommen, weil er meinte, ihre Leiste ist komplett geschwollen“, erzählt Fiona in ihrer Instagram-Story. Und offenbar hat sie direkt eine Vermutung, worum es sich bei der Schwellung handeln könnte: „Bin dann nach Hause gekommen und habe das gesehen. Und es hat mich sofort daran erinnert, was ich mit Leo hatte.“ Der Zweijährige litt kurz nach seiner Geburt nämlich an einem Leistenbruch.

Für Fiona ging es deshalb sofort wieder zurück ins Krankenhaus, diesmal allerdings direkt in die Notaufnahme. „Das war mir sofort klar, dass das das Gleiche ist. Wir wollten es jetzt einmal abchecken lassen, weil es sehr sehr dick war“, schreibt die 33-Jährige weiter. Schlussendlich wurde Neyla an einen Chirurg verwiesen, der entscheiden soll, ob eine OP nötig ist, um die Schwellung zu lindern. Fiona dazu: „Ich hoffe so sehr, dass sich das von alleine regelt und wir das nicht durchmachen müssen.“