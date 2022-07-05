気象庁によると、6日05:10頃、宮城県沖を震源とするM5.4の地震があり、岩手県住田町・北上市・一関市、宮城県登米市・栗原市・大崎市・涌谷町・南三陸町・名取市・仙台市宮城野区・仙台市若林区・仙台市泉区・石巻市・東松島市・松島町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：7月6日05:10頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.4度、東経142.0度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.4(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部

・震度3 ：岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県中通り、福島県浜通り

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・岩手県 ：住田町、北上市、一関市

・宮城県 ：登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、南三陸町、名取市、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市泉区、石巻市、東松島市、松島町

【震度3】

・岩手県 ：大船渡市、陸前高田市、釜石市、花巻市、遠野市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、宮古市、盛岡市、紫波町、矢巾町

・宮城県 ：気仙沼市、色麻町、加美町、美里町、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町、仙台市青葉区、塩竈市、多賀城市、富谷市、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町

・秋田県 ：横手市

・山形県 ：尾花沢市

・福島県 ：福島市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、新地町、飯舘村

■震度3以上が観測された地点(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・岩手県 ：住田町世田米＊、北上市相去町＊、一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、一関市藤沢町＊

・宮城県 ：登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市迫町＊、栗原市瀬峰＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川旭＊、大崎市田尻＊、涌谷町新町裏、南三陸町歌津＊、名取市増田＊、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台泉区将監＊、石巻市大街道南＊、石巻市桃生町＊、東松島市矢本＊、松島町高城

【震度3】

・岩手県 ：大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、陸前高田市高田町＊、釜石市只越町、釜石市中妻町＊、北上市柳原町、一関市大東町、一関市竹山町＊、一関市東山町＊、一関市室根町＊、一関市川崎町＊、花巻市石鳥谷町＊、花巻市材木町＊、花巻市東和町＊、遠野市青笹町＊、遠野市宮守町＊、奥州市水沢佐倉河＊、奥州市江刺＊、奥州市前沢＊、奥州市胆沢＊、奥州市衣川＊、金ケ崎町西根＊、平泉町平泉＊、宮古市区界＊、盛岡市山王町、盛岡市薮川＊、紫波町紫波中央駅前＊、矢巾町南矢幅＊

・宮城県 ：登米市東和町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市石越町＊、登米市津山町＊、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市鶯沢＊、栗原市花山＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市金成＊、栗原市若柳＊、栗原市一迫＊、大崎市鳴子＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、大崎市岩出山＊、南三陸町志津川、気仙沼市赤岩、気仙沼市本吉町西川内、気仙沼市笹が陣＊、気仙沼市唐桑町＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊、仙台空港、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊、仙台宮城野区五輪、石巻市泉町、石巻市鮎川浜＊、石巻市北上町＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市雄勝町＊、東松島市小野＊、仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、塩竈市今宮町＊、多賀城市中央＊、富谷市富谷＊、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、女川町女川＊

・秋田県 ：横手市大雄＊

・山形県 ：尾花沢市若葉町＊

・福島県 ：福島市松木町、福島市五老内町＊、二本松市油井＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、相馬市中村＊、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市鹿島区西町＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊