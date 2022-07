Jasmin Herren tritt wieder auf Mallorca auf.

Die Witwe des verstorbenen Ballermann-Stars Willi Herren lernte ihren Ehemann auf der Baleareninsel kennen und lieben. Noch immer kommen viele Erinnerungen an Willi hoch, wenn sie nach Mallorca reise, so Jasmin. Doch wie die Performance-Künstlerin vor ihrem großen Comeback im ‚Oberbayern‘ gegenüber RTL verriet, wolle sie einfach ihr „altes Leben“ zurückhaben. Das solle jedoch keinesfalls bedeuten, dass sie den Tod ihres geliebten Willi bereits überwunden habe. „Natürlich war ich noch voll in meiner Trauerphase in den letzten Monaten. Also ich bin da noch nicht so lange raus“, erzählt sie den Reportern. Immer wieder gebe es Momente, in denen sie die Realität einfach noch nicht fassen könne.

Auch vor ihrem großen Auftritt gelten Jasmins letzte Gedanken dem ehemaligen ‚Lindenstraße‘-Darsteller. „Der Willi würde jetzt sagen: Weißt du was, Schatz?! Du machst das schon! Geh da raus und zeig, was eine Herren ist“, sagt sie kurz bevor sie die Bühne betritt. Eines will Jasmin auf jeden Fall noch klarstellen: Sie kehre nicht aus Geldmangel nach Mallorca zurück — der Ballermann sei einfach ihr Zuhause.