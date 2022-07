Sadie Sink ist überzeugt davon, dass sie Kate Bush etwas schuldig ist.

Die 20-jährige Schauspielerin will der legendären Sängerin einen Brief als Dankeschön dafür schicken, der neuen Staffel von ‚Stranger Things‘ so einen besonderen Moment beschert zu haben. Bushs Megahit ‚Running Up That Hill‘ wurde von den Machern der Netflix-Show in einer Szene genutzt, die einen Wendepunkt für Sadies Serienrolle Max Mayfield bedeutete. Im Interview mit ‚Vulture‘ erzählte der Nachwuchsstar jetzt: „Es ist unglaublich, wie oft ich in den letzten zwei Jahren ihre Musik gehört habe. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich das Gefühl habe, dass ich sie in meinem Kopf bereits geschaffen habe. Ich muss irgendwie mit ihr sprechen. Ich würde ihr gerne einen Brief oder so etwas schreiben, denn sie hat so eine große Rolle in Max’ Entwicklung gespielt. Ich verdanke ihr so viel.“

Auf die Frage, was genau in dem Brief an Kate Bush stehen würde, antwortete Sadie im Gespräch weiter: „Ein riesengroßes Dankeschön. Nicht nur von mir, sondern auch von der Rolle Max und von ‚Stranger Things‘ generell. Sie hat der Show so viel Herz gegeben und ihre Musik hatte so einen großen Einfluss auf Staffel Vier. Es ist so wundervoll zu wissen, dass sie meine Szene so herzergreifend fand, denn ich glaube, dass sie darin die größte Rolle gespielt hat.“