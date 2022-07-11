北京にあるメルセデス・ベンツグループの新車組立工場＝2020年5月（AP＝共同）

【北京共同】中国自動車工業協会が11日発表した6月の新車販売台数は前年同月比23.8％増の250万2千台だった。新型コロナウイルス感染拡大による苦戦から回復し、電気自動車（EV）を中心に大きく伸びた。4カ月ぶりに前年実績を上回った。

産業の中心地である上海のロックダウン（都市封鎖）が解かれ、サプライチェーン（供給網）が復旧、メーカー各社が通常生産に向かった。減税などの政策効果も出た。