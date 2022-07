Diese Sorgen hat Barbara Meier in ihrer zweiten Schwangerschaft.

Die ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Gewinnerin erwartet derzeit ihr zweites Kind mit dem Unternehmer Klemens Hallmann. Zusammen zieht das Paar bereits die zweijährige Marie-Therese groß, die bald eine große Schwester sein wird. Und obwohl ihr Töchterchen sich offenbar schon sehr auf das kleine Geschwisterchen freut, hat Barbara doch einige Sorgen beim Gedanken an das Dasein als Zweifach-Mama. Bei der Präsentation ihrer neuen Dirndl-Kollektion ‚Barbara Meier x Angermaier greenline‘ verrät sie gegenüber ‚BUNTE.de': „Es gibt so ein paar Dinge, vor denen ich einfach jetzt schon Sorgen habe. Wenn in der Früh beide Kinder gleichzeitig wach werden und Hunger haben — wie mache ich das? Ich will beiden Kindern gleichzeitig was zu Essen geben, ich habe aber nur zwei Hände. Das sind so Sachen, wo ich jetzt schon denke: Da muss ich schauen, dass sich das schnell einpendelt.“

Eine Sache beruhigt Barbara jedoch bereits jetzt. Die kleine Marie-Therese freut sich mächtig auf den Nachwuchs und scheint offensichtlich auch schon zu verstehen, was da bald auf sie zukommt. „Ich dachte, dass sie das vielleicht noch gar nicht so realisieren kann, dass jetzt ein Baby unterwegs ist. Ich dachte, sie sei zu jung, weil auch für mich die Vorstellung manchmal noch komisch ist, dass ich einen Menschen in mir habe. Das ist für mich auch noch manchmal neu. Aber sie versteht das schon“, erzählt die 35-Jährige weiter.