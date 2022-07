Die besten Schönheitstipps von Camila Cabello sind, Stress zu vermeiden und genug zu schlafen.

Die ‘Havana’-Hitmacherin glaubt, dass alles, was sich auf ihre mentale und emotionale Gesundheit auswirkt, auch körperliche Auswirkungen auf sie hat. Camila ist sich sicher, dass man es ihrem Gesicht ansieht, wenn sie nicht genug Ruhe bekommt. Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal von 'Cosmopolitan' sprach sie über ihre Schönheitsgeheimnisse: "So wenig Stress wie möglich... Ich meine, ich sage nicht, dass ich die am wenigsten gestresste Person überhaupt bin... aber ich versuche, auf meine mentale und emotionale Gesundheit zu achten. Ich weiß einfach, dass Angst und Traurigkeit nicht gut für irgendetwas sind. Und auch für den Schlaf. Ich bin in diesen Dingen nicht überragend, aber ich habe in meinem Leben definitiv festgestellt, dass man es in meinem Gesicht sehen kann, wenn ich nicht viel Schlaf bekomme oder wirklich ängstlich bin."

Eine Möglichkeit, den Stress in ihrem Leben zu lindern, besteht darin, dass Camilla den wertvollen Ratschlag beherzigt, nicht zu erwarten, dass sie "alles" sofort herausfindet. Auf die Frage nach dem besten Ratschlag, den sie je erhalten hat, antwortete sie: "Du musst nicht alles sofort wissen. Das gefällt mir sehr gut. Denn so wie mein Gehirn manchmal arbeitet, will man den Ratschlag, der alles besser macht und sich wie ein organisierter Schreibtisch anfühlt... Ich glaube, das beruhigt mich wirklich, wenn die Leute sagen: 'Du musst dir nicht alles heute überlegen.'"