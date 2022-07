BTSがディズニープラスに登場する。所属事務所のHYBEがコンサートフィルムやドキュメンタリーなど主要コンテンツに関する契約を同配信サービスと締結したかたちだ。

ディズニーのアジア太平洋地域のコンテンツ責任者、ジェシカ・カム-エングル氏はこう話す。「HYBEとコラボレーションし、力のあるアーティストのオリジナルコンテンツをディズニープラスを始め我々のグローバルなストリーミングサービスから配信することを楽しみにしています」「このコラボレーションは我々の創造的野心を表すものです。アジア太平洋地域を代表するコンテンツクリエイターとトップスターと共に仕事をすることで、彼らの才能が様々な方法でメインストリームの聴衆らによって楽しまれるのです。新たなタイトルが世界中の消費者らの心を掴み、我々のサービスでより多くの音楽コンテンツを紹介することを楽しみにしています」

一方、HYBEのパク・ジウォンCEOはこう話す。「これは長期のコラボレーションの始まりです。我々の音楽やアーティストを愛するファンの皆さんのために、HYBEの幅広いコンテンツを世界に向けて提供していきます」「ウォルト・ディズニー・カンパニーは、その比類なきブランド性とプラットフォームを使い、フランチャイズや音楽アーティストの宣伝に関する長い歴史があります」

配信予定の作品『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA』は昨年11月にロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催、パンデミックにより2年振りとなった有観客ライブを収録した4Kコンサートフィルム、一方『BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR』は同グループの9年間に渡る記録映像やオフショット、次のチャプターに向けたメンバーそれぞれの計画が語られているという。

この2作品に加えて、メンバーのV、パク・ソジュン、チェ・ウシク、パク・ヒョンシク、Peakboyら豪華スターが出演するトラベルリアリティ番組『IN THE SOOP フレンドケーション』の独占配信も決定している。サプライズ旅行に出かける5人の様子を収録した同番組は韓国の人気番組『IN THE SOOP』のスピンオフ作で、同国のディズニープラスで今月22日から配信開始、他の国での配信は未定となっている。