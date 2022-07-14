大東建託（東京）は13日、居住地の満足度を調べた「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2022」を発表した。長崎県版の1位は3年連続で西彼時津町、九州・沖縄版の1位も3年連続で福岡市中央区だった。

本県版の上位5自治体は昨年と同じ顔触れ。2位が西彼長与町（昨年3位）、3位北松佐々町（同4位）、4位大村市（同2位）、5位長崎市（同5位）だった。西彼時津町は「生活利便性」や「親しみやすさ」の要素で評価が高かった。「住みたい街ランキング」の1位は福岡市、2位長崎市、3位大村市の順だった。

九州・沖縄版の「住みここちランキング」では、2位が福岡市城南区（同2位）、3位沖縄県北谷町（同7位）、4位福岡市西区（同4位）、5位福岡県春日市（同15位）。要素別の「静かさ治安」で対馬市が3位に入った。

調査はインターネットで実施。「住みここち」は19～22年の4年分の回答（九州・沖縄計約6万3780人、うち本県約5500人）を累積し集計。「住みたい街」は22年の回答（本県分は約1900人）を集計した。