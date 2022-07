Adam Sandler, seine Frau und ihre Töchter werden in dem Netflix-Film ‘You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!’ mitspielen.

Der 55-jährige Schauspieler wird laut 'Deadline' zusammen mit seiner Frau Jackie Sandler (47) und ihren Kindern Sadie (16) und Sunny (13) in der Verfilmung des gleichnamigen Jugendbuchs von Fiona Rosenbloom mitspielen. Es wurde jedoch noch nicht bestätigt, welche Rollen das Paar und seine Kinder übernehmen werden. In dem Film wird Sandler auch seinen 'Uncut Gems'-Co-Star Idina Menzel wiedersehen. Die beiden werden neben Sarah Sherman, Luis Guzmán, Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Ivory Baker, Dylan Dash, Millie Thorpe und Zaara Kuttemperoor in dem Film zu sehen sein.

Im Buch bereitet sich die Hauptfigur Stacey Friedman aus White Plains, New York, auf ihre Bat Mitzvah vor, doch ihre Welt wird auf den Kopf gestellt, als sie ihre beste Freundin Lydia Katz beim Knutschen mit ihrem Schwarm Andy Goldfarb erwischt. Sandler und Tim Herlihy werden den Film für Happy Madison produzieren, zusammen mit Leslie Morgenstein und Elysa Koplovitz. Barry Bernardi, Judit Maull und Kevin Grady sind die ausführenden Produzenten.