神奈川県警によると、１５日午後４時３０分ごろ、川崎市中原区新丸子東の施設で女子学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、灰色Ｔシャツ、黒色ズボン、黒縁メガネ、黒色マスク、赤色リュックサック）

■実行者の言動や状況

・下校途中の女子学生に、後ろからスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設

・新丸子駅［東急］、武蔵小杉駅［ＪＲ・東急］、向河原駅［ＪＲ］、川崎市中原区役所、上丸子小学校など