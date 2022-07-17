＜高校野球＞17日の試合結果＆18日試合予定 ついに4回戦へ…

夏の高校野球千葉大会は１７日に９日目を迎え、途中雨での中断などを経ながらも４球場で３回戦の残り１２試合がすべて無事に行われました。

１７日の試合結果は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合 東金 １－１４ 銚子商業（３回戦/５回コールド）

第２試合 安房 １－３ 西武台千葉（３回戦）

第３試合 流山おおたかの森 ２－３ 安房拓心（３回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 印旛明誠・佐倉南・八千代西 ０－１０ 行徳（３回戦/６回コールド）

第２試合 実籾 ５－１２ 市立千葉（３回戦/８回コールド）

第３試合 柏の葉 ０－１５ 千葉商業（３回戦/５回コールド）

＜長生の森＞

第１試合 四街道 １－２ 敬愛学園（３回戦）

第２試合 匝瑳 ０－１３ 千葉英和（３回戦/５回コールド）

第３試合 国府台 ０－７ 千葉明徳（３回戦/７回コールド）

＜ゼットエー＞

第１試合 船橋啓明 ０－１０ 東海大市原望洋（３回戦/８回コールド）

第２試合 鎌ヶ谷 ４－９ 市原中央（３回戦）

第３試合 鎌ヶ谷西・豊富・向陽・高柳 ０－１３ 東京学館（３回戦/５回コールド）

大会１０日目となる１８日は、３球場で４回戦８試合が行われます。

１８日の試合予定は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞（チバテレで生中継）

第１試合 翔凜 － 習志野（４回戦）

第２試合 拓殖大紅陵 － 昭和学院（４回戦）

第３試合 千葉学芸 － 千葉経大附（４回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 中央学院 － 行徳（４回戦）

第２試合 長生 － 成田（４回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合 千葉明徳 － 市立船橋（４回戦）

第２試合 市原中央 － 千葉日大一（４回戦）

第３試合 日体大柏 － 暁星国際（４回戦）

なお、チバテレでは朝９時から県総合ＳＣ野球場で行われる４回戦３試合の様子を生中継！

それ以外の試合も、全試合バーチャル高校野球で配信いたします。

また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！

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