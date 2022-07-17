＜高校野球千葉大会＞17日の試合結果＆18日試合予定 ついに4回戦へ…

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＜高校野球＞17日の試合結果＆18日試合予定 ついに4回戦へ…

　夏の高校野球千葉大会は１７日に９日目を迎え、途中雨での中断などを経ながらも４球場で３回戦の残り１２試合がすべて無事に行われました。

　１７日の試合結果は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞
第１試合　東金 １－１４ 銚子商業（３回戦/５回コールド）
第２試合　安房 １－３ 西武台千葉（３回戦）
第３試合　流山おおたかの森 ２－３ 安房拓心（３回戦）

＜柏の葉＞
第１試合　印旛明誠・佐倉南・八千代西 ０－１０ 行徳（３回戦/６回コールド）
第２試合　実籾 ５－１２ 市立千葉（３回戦/８回コールド）
第３試合　柏の葉 ０－１５ 千葉商業（３回戦/５回コールド）

＜長生の森＞
第１試合　四街道 １－２ 敬愛学園（３回戦）
第２試合　匝瑳 ０－１３ 千葉英和（３回戦/５回コールド）
第３試合　国府台 ０－７ 千葉明徳（３回戦/７回コールド）

＜ゼットエー＞
第１試合　船橋啓明 ０－１０ 東海大市原望洋（３回戦/８回コールド）
第２試合　鎌ヶ谷 ４－９ 市原中央（３回戦）
第３試合　鎌ヶ谷西・豊富・向陽・高柳 ０－１３ 東京学館（３回戦/５回コールド）

　大会１０日目となる１８日は、３球場で４回戦８試合が行われます。
　１８日の試合予定は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞（チバテレで生中継）
第１試合　翔凜 － 習志野（４回戦）
第２試合　拓殖大紅陵 － 昭和学院（４回戦）
第３試合　千葉学芸 － 千葉経大附（４回戦）

＜柏の葉＞
第１試合　中央学院 － 行徳（４回戦）
第２試合　長生 － 成田（４回戦）

＜ゼットエー＞
第１試合　千葉明徳 － 市立船橋（４回戦）
第２試合　市原中央 － 千葉日大一（４回戦）
第３試合　日体大柏 － 暁星国際（４回戦）

　なお、チバテレでは朝９時から県総合ＳＣ野球場で行われる４回戦３試合の様子を生中継！
　それ以外の試合も、全試合バーチャル高校野球で配信いたします。

　また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！
　ハッシュタグ「#熱いぜこの夏2022」を付けて投稿して、一緒に大会を盛り上げましょう♪

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