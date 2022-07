Der Herzog von Sussex fühlt sich von Covid und dem Klimawandel „geschlagen und hilflos“.

Prinz Harry (37) sprach in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Nelson Mandela Day über aktuelle Themen. Außerdem betonte er, dass die Vaterschaft diese globalen Themen für ihn wichtiger gemacht habe, und er bezeichnete seine Frau als seine „Seelenverwandte“.

In Bezug auf Mandelas Beschreibung der Hoffnung als „Rettungsring für einen Schwimmer“ sagte der zweifache Vater am Montag (18. Juli): „Seien wir ehrlich, wie viele von uns laufen Gefahr, diese Rettungsringe gerade jetzt zu verlieren? Wie viele von uns fühlen sich geschlagen und hilflos angesichts eines scheinbar endlosen Stroms von Katastrophen und Verwüstungen. Ich verstehe, dass dies ein schmerzhaftes Jahr in einem schmerzhaften Jahrzehnt war.“

Er fügte hinzu, dass Covid „weiterhin Gemeinschaften in jeder Ecke der Welt verwüstet“ und betonte, dass der Planet mit einer Welle der Zerstörung konfrontiert sei. In Bezug auf Covid, Wladimir Putins Invasion in der Ukraine und den Sturz des Roe vs. Wade-Urteils in den USA sagte er: „Wir erleben eine Pandemie, die weiterhin Gemeinschaften in jeder Ecke der Welt zerstört. Der Klimawandel richtet verheerende Auswirkungen auf unserem Planeten an, wobei die Schwächsten am meisten leiden. Von den wenigen, die Lügen und Desinformation gegen die Vielen als Waffe einsetzen, und vom schrecklichen Krieg in der Ukraine bis zur Rücknahme der verfassungsmäßigen Rechte hier in den Vereinigten Staaten, erleben wir einen globalen Angriff auf Demokratie und Freiheit, die Rufe von Mandelas Leben.“ Wie so oft in der Geschichte seien die Folgen von Entscheidungen, die von einigen der mächtigsten Menschen in einigen der mächtigsten Länder der Welt getroffen werden, in Ländern wie Afrika am stärksten zu spüren. „Die Pandemie, der Krieg und die Inflation haben Afrika in eine Treibstoff- und Nahrungsmittelkrise gestürzt, wie wir sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben. Schlimmer noch, dies kommt zu einer Zeit, in der Afrika die schlimmste Dürre erlebt, die es seit einem halben Jahrhundert erlebt hat.“ Er fügte über seine Liebe zu Afrika hinzu: „Hier fühlte ich mich meiner Mutter am nächsten und suchte Trost, nachdem sie gestorben war, und hier wusste ich, dass ich in meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden hatte.“