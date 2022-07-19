＜高校野球千葉大会＞19日の試合結果＆21日試合予定 ベスト16が激突

夏の高校野球千葉大会は１９日に１１日目を迎えました。

雨の影響が心配されましたが、中断や中止も無く、３球場で４回戦の残り８試合が行われました。

１９日の試合結果は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合 東京学館８－５ 敬愛学園（４回戦）

第２試合 専修大松戸 ８－１ 千葉英和（４回戦）

第３試合 千葉商業 １－１０ 銚子商業（４回戦/７回コールド）

＜柏の葉＞

第１試合 東海大浦安 ６－２ 若松（４回戦）

第２試合 千葉敬愛 ５－４ 東海大市原望洋（４回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合 明聖 ８－１ 木更津総合（４回戦/５回コールド）

第２試合 安房拓心 １－９ 多古（４回戦/７回コールド）

第３試合 西武台千葉 ０－８ 市立千葉（４回戦/７回コールド）

２０日は試合がありません。そして大会１２日目となる２１日は、３球場で５回戦８試合が行われます。

２１日の試合予定は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞（チバテレで生中継）

第１試合 木更津総合 － 東海大浦安（５回戦）

第２試合 千葉学芸 － 市立船橋（５回戦）

第３試合 成田 － 銚子商業（５回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 習志野 － 市原中央（５回戦）

第２試合 多古 － 東京学館（５回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合 拓殖大紅陵 － 千葉敬愛（５回戦）

第２試合 中央学院 － 日体大柏（５回戦）

第３試合 市立千葉 － 専修大松戸（５回戦）

なお、チバテレでは県総合ＳＣ野球場で行われる５回戦３試合の様子を生中継！

それ以外の試合も、全試合バーチャル高校野球で配信いたします。

また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！

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