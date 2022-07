Kerry Katona wird demnächst ihre dritte Autobiografie auf den Markt bringen.

Die ehemalige Atomic-Kitten-Sängerin erzählte zuvor ihre Lebensgeschichte in dem Buch 'Kerry Katona: Too Much, Too Young' und in 'Still Standing: The Autobiography', die 2006 bzw. 2012 veröffentlicht wurden.

Das neue Buch der Prominenten, das 'Whole Again: My Story' heißt, sei jedoch die Autobiografie gewesen, die für sie bisher am schwierigsten zu schreiben war, weil Katona in den letzten Jahren so viele "harte" Zeiten durchmachte. Kerry verkündete in ihrer Kolumne für das 'New!'-Magazin: "Ich bin so aufgeregt, die Nachricht bekannt zu geben, dass ich ein neues Buch auf den Markt bringe, 'Whole Again: My Story'. Es ist meine dritte Autobiografie und ich muss zugeben, es ist die schwierigste, die ich je geschrieben habe. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren meines Lebens geöffnet – und es war hart. Ich fand es besonders schwer, über meinen Ex Georg Kai zu schreiben. Ich bin wirklich nervös wegen der Veröffentlichung des Buches, aber ich hoffe, es kann anderen Menschen helfen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machten. Wenn es nur einer Person hilft, dann wird es sich gelohnt haben. Ich habe mein Herz und meine Seele für das Buch gegeben und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es lesen könnt." 'Whole Again: My Story' soll im Oktober erscheinen.