Justin Bieber hat angekündigt, dass er seine ‚Justice World Tour‘ am 31. Juli wieder aufnehmen wird.

Der Sänger hatte die Tour unterbrechen müssen, nachdem er durch das Ramsay-Hunt-Syndrom an einer Gesichtslähmung erkrankt war. Der ‚Peaches‘-Hitmacher war gezwungen, einige Shows seiner 130-tägigen ‚Justice World Tour‘ aufgrund der Gesichtsneuropathie, die Hörschwierigkeiten und Lähmungen verursacht, zu verschieben.

Er hat jedoch jetzt bestätigt, dass er am 31. Juli für das Lucca Summer Festival in Lucca, Italien, auf die Bühne zurückkehren wird, bevor er sich auf die europäische Etappe begibt. Auch die verschobenen US-Termine sollen „sehr bald“ bekannt gegeben werden. Anfang Januar spielt Justin drei Konzerte in Amsterdam, danach in Hamburg und Ende Januar sowie Anfang Februar in Köln, Frankfurt und Berlin. Im März folgt noch ein Deutschland-Konzert in München. Die europäische Etappe soll dann am 25. März 2023 in Krakau, Polen, abgeschlossen werden.

Letzten Monat enthüllte der 28-jährige Pop-Superstar in einem Instagram-Video, wie sehr er unter der Erkrankung leide. Er erzählte seinen Fans in einem Social-Media-Clip: „Hey alle, Justin hier, ich wollte euch auf dem Laufenden halten, was los war. Wie ihr wahrscheinlich in meinem Gesicht sehen könnt, habe ich dieses Syndrom namens Ramsay-Hunt-Syndrom. Das kommt von diesem Virus, das die Nerven in meinem Ohr und meine Gesichtsnerven angreift und dazu geführt hat, dass mein Gesicht Lähmungen hat. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich habe alles getan, damit es mir besser geht, aber meine Krankheit wird schlimmer. Mir bricht es das Herz, dass ich die nächsten Shows verschieben muss.“

Justin Biebers neue ‚Justice World Tour‘-Daten:

Juli 31 Lucca, Italien - Summer Festival Lucca

August 3 Skanderborg, Dänemark - Smukfest

August 5 Malmö, Schweden - Big Slap XL

August 7 Trondheim, Norwegen - Trondheim Summertime

August 9 August 9 Helsinki, Finnland - Kaisaniemi Park

August 12 Budapest, Ungarn - Sziget Festival

September 4 Rio de Janeiro, Brasilien - Rock In Rio

September 7 Santiago, Chile - Estadio Nacional

September 10 Buenos Aires, Argentinien – Estadio Único de La Plata

September 11 Buenos Aires, Argentinien – Estadio Único de La Plata

September 14 São Paulo, Brasilien - Allianz Parque

September 15 São Paulo, Brasilien - Allianz Parque

September 28 September 28 Cape Town, Süd Afrika - DHL Stadium

Oktober 1 Johannesburg, Süd Afrika - Johannesburg FNB Stadium

Oktober 5 Hawart Ingah, Bahrain - Al Dana Amphitheatre

Oktober 8 Dubai, V.A.E. - Coca-Cola Arena

Oktober 9 Dubai, V.A.E. - Coca-Cola Arena

Oktober 13 Tel Aviv, Israel - HaYarkon Park

Oktober 18 New Delhi, Indien - JLN Stadium

Oktober 22 Kuala Lumpur, Malaysia - Bukit Jalil National Stadium

Oktober 25 Singapore, Singapur - National Stadium

Oktober 29 Manila, Philippinen - CCP Concert Grounds

November 2 Jakarta, Indonesien - Stadion Madya

November 3 Jakarta, Indonesien - Stadion Madya

November 6 Bangkok, Thailand - Rajamangala Stadium

November 9 Nagoya, Japan - Vantelin Dome

November 12 Osaka, Japan - Kyocera Dome

November 13 Osaka, Japan - Kyocera Dome

November 16 Tokyo, Japan - Tokyo Dome

November 17 Tokyo, Japan - Tokyo Dome

November 22 Perth, Australien - HBF Park

November 26 Melbourne, Australien - Marvel Stadium

November 29 Sydney, Australien - Sydney Football Stadium

November 30 Sydney, Australien - Sydney Football Stadium

Dezember 3 Brisbane, Australien - Suncorp Stadium

Dezember 7 Auckland, Neuseeland - Mt Smart Stadium

2023

Januar 11 Amsterdam, Niederlande - Ziggo Dome

Januar 13 Amsterdam, Niederlande - Ziggo Dome

Januar 14 Amsterdam, Niederlande - Ziggo Dome

Januar 16 Hamburg, Deutschland - Barclays Arena

Januar 18 Zürich, Schweiz - Hallenstadion

Januar 21 Lisbon, Portugal - Altice Arena

Januar 23 Madrid, Spanien - WiZink Center

Januar 25 Barcelona, Spanien - Palau Sant Jordi

Januar 27 Bologna, Italien - Unipol Arena

Januar 28 Bologna, Italien - Unipol Arena

Januar 31 Köln, Deutschland - LANXESS Arena

Februar 2 Frankfurt, Deutschland - Festhalle

Februar 4 Berlin, Deutschland - Mercedes-Benz Arena

Februar 8 Glasgow, UK - OVO Hydro

Februar 11 Aberdeen, UK - P J Live

Februar 13 London, UK - The O2

Februar 14 London, UK - The O2

Februar 16 London, UK - The O2

Februar 17 London, UK - The O2

Februar 22 Birmingham, UK - Resorts World Arena

Februar 23 Birmingham, UK - Resorts World Arena

Februar 25 Manchester, UK - AO Arena

Februar 26 Sheffield, UK – Utilita Arena

Februar 28 Dublin, Irland - 3 Arena

März 4 Manchester, UK - AO Arena

März 6 Paris, Frankreich - Accor Arena

März 7 Paris, Frankreich - Accor Arena

März rch 9 München, Deutschand - Olympiahalle

März 11 Budapest, Ungarn - Budapest Arena

März 12 Prag, Tschechien - O2 Arena

März 15 Stockholm, Schweden - Tele2 Arena

März 17 Kopenhagen, Dänemark - Royal Arena

März 18 Kopenhagen, Dänemark - Royal Arena

März 20 Antwerpen, Belgien – Sportpaleis

März 21 Antwerpen, Belgien - Sportpaleis

März 24 Wien, Österreich – Wiener Stadthalle

März 25 Krakow, Polen - TAURON Arena