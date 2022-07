Pietro Lombardi setzte bei einer Pool-Reinigung NICHT seine Garage unter Wasser.

Der Sänger (30) hat in seinem heimischen Garten einen kleinen Pool, bei dem er in der aktuellen Hitzewelle eigentlich nur das Wasser wechseln wollte. Allerdings ließ sich der Stöpsel des Pools nicht lösen, weshalb der DSDS-Sieger kurzerhand das Wasser über den Rand entfernen musste, das dann in die Garage lief. Er betont allerdings vorzeitig an die Medien gewandt, dass es sich nicht um eine Überschwemmung handele.

„Garage unter Wasser, geil. Was so ein kleiner Pool auslösen kann“, sagt der Star in seiner Instagram-Story, in der er per Video seinen nassen Garagen-Boden zeigt. Dann fügt er etwas sarkastisch an die Klatschpresse gewandt hinzu: „Und noch liebe Grüße an die Brüder und Schwestern von Promiflash Co: Ich bin gerade in meiner Garage und ich habe keine Badehose an und muss nicht schwimmen, also keine Überschwemmung, keine Überflutung, lediglich etwas Wasser in die Garage geflossen. Das fliest jetzt den Abfluss runter und trocknet gleich, also macht keinen Skandal draus.“

Zuvor hatte Pietro seine Fans bei seinem Pool-Problem um Hilfe gebeten. Weil das dreckige Wasser nicht durch den Abfluss ablaufen konnte, musste der Star es über den Rand spritzen, was ihn selbst völlig durchnässte. „Läuft bei mir“, sagte der Sänger mit nasser Sonnenbrille und Shirt in die Kamera. „Es muss doch auch eine andere Möglichkeit geben, das Wasser rauszukriegen. Hier ist ein Stöpsel, bei Gott, der geht nicht auf. Wenn jemand einen Plan hat, wie das funktioniert, schreibt mir gerne.“