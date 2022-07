Mabel hat verraten, dass sich ihre Fans bald auf ein virtuelles und visuelles Album-Erlebnis freuen können.

Die 'Let Them Know'-Sängerin veröffentlichte in der letzten Woche ihr zweites Studioalbum 'About Last Night...', wobei sie am selben Tag den 'Mabel And Friends'-Livestream auf Twitch moderierte.

Der Popstar tat sich zudem mit Amazon Music zusammen, um ihre Fans auf eine visuelle Reise ihrer neuesten LP mitzunehmen. In einer Pressemitteilung wurde verkündet: "In dem Video wird Mabel die Zuschauer auf eine visuelle Reise ihres neuen Albums mitnehmen und sich mit jedem neuen Track durch verschiedene Räume und Erfahrungen bewegen. Die Zuschauer werden auch sehen können, wie Mabel Tracks von ihrem neuen Album performt." Die Künstlerin hatte vor kurzem erklärt, wie wichtig es für 'About Last Night…', die Fortsetzung von 'High Expectations' von 2019, auf der Stars wie Jax Jones, Galantis, 24k Goldn und Lil Tecca zu hören sind, war, ihr "wahres Ich" darzustellen. In einem Interview mit 'The Telegraph' erzählte der Star zuvor: "Bei meinem neuen Album ist es das Wichtigste, dass die Leute mein wahres Ich kennenlernen." Unterdessen hat die 'Don't Call Me Up'-Hitmacherin auch vor, eine Schauspielkarriere zu starten.