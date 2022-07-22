文化審議会は22日、重要無形文化財の保持者（人間国宝）に、歌舞伎立役の中村梅玉さん（75）＝本名河村順之、東京都中央区＝や尺八の野村峰山さん（65）＝本名正也、名古屋市＝ら5人を認定するよう末松信介文部科学相に答申した。
他の3人は義太夫節三味線の鶴澤津賀寿さん（64）＝本名立花繭子、東京都目黒区＝と能シテ方の大坪喜美雄さん（75）＝本名近司、横浜市、長唄唄の杵屋東成さん（73）＝本名石川公一、大阪市。秋にも答申通り告示され、人間国宝は計110人となる。
歌舞伎の中村梅玉さんら
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文化審議会は22日、重要無形文化財の保持者（人間国宝）に、歌舞伎立役の中村梅玉さん（75）＝本名河村順之、東京都中央区＝や尺八の野村峰山さん（65）＝本名正也、名古屋市＝ら5人を認定するよう末松信介文部科学相に答申した。
他の3人は義太夫節三味線の鶴澤津賀寿さん（64）＝本名立花繭子、東京都目黒区＝と能シテ方の大坪喜美雄さん（75）＝本名近司、横浜市、長唄唄の杵屋東成さん（73）＝本名石川公一、大阪市。秋にも答申通り告示され、人間国宝は計110人となる。
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