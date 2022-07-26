九州農政局（熊本市）は26日、管内の農業情勢をまとめた「見たい！知りたい！九州農業」（九州農業レポート）を公表した。熊本を含む2021年の九州の農林水産物・食品の輸出額は、前年比34・4%増の1208億円と過去最高を更新した。「中国や米国で経済活動がコロナ禍から回復傾向にあり、外食需要が伸びた」とみている。

21年に門司、長崎の両税関が手続きした輸出額を集計した。品目別では、農産物のうち牛肉などの畜産品が58・5%増の210億円、酒類など加工食品も31・5%増の238億円と好調だった。20年にコロナ禍で落ち込んだ水産物は37・3%増の403億円に回復。丸太などの林産物も37・8%増の208億円と伸びた。

輸出先は、中国が42・9%増の333億円と首位。米国が46・1%増の173億円で続き、香港（158億円）や台湾（127億円）を上回った。

さらなる輸出拡大に向け、生産者と事業者が連携して海外ニーズに合致した商品開発を進めることが重要だと指摘。同局の専門員が産地に出向いて相談を受ける「輸出訪問診断」や、輸出計画の策定支援事業を紹介した。熊本県内では、イチゴ生産法人「イチゴラス」（玉名市）や、大葉生産の「くまもと農業成長産業協同組合」（合志市）が活用している。

一方、20年の九州の農業産出額は1兆7422億円と3年連続で減少。コロナ禍による肉用牛の需要減などが響いた。全国の上位10道県に鹿児島（2位）、熊本（5位）、宮崎（6位）の3県が入った。市町村別では熊本市が9位だった。

また、21年8月の大雨による被害額が九州を中心に856億円に上ったと発表。熊本県内で査定を終えた農地・農業用施設308件のうち、復旧工事に着手済みは180件（完了38件）だった。（中尾有希）