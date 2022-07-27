左から 26日発表の市町別感染者数、新型コロナウイルス感染者の入院状況（25日午後7時現在）

長崎県などは26日、県内全21市町で過去最多となる2029人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。1日当たりの感染者が2千人を超えたのは初めて。県全体の病床使用率（25日午後7時時点）は42.5％に上昇した。長崎市で90代男性、佐世保市で80代男女の計3人が死亡した。

これまで22日公表の1706人が最多だった。佐世保市の26日の感染者は527人で、21日公表の369人を上回り過去最多を更新。長崎市は過去2番目に多い550人だった。

3件のクラスター（感染者集団）が発生。佐世保市では病院で24人（職員4、入院患者20）、高齢者福祉施設で16人（職員6、入所者10）の感染が分かった。五島市の介護福祉施設は5人（職員1、入所者4）が感染した。

西彼時津町の保育園は新たに園児1人が感染し、クラスターは計15人（職員3、園児12）に拡大した。

佐世保市は、米海軍佐世保基地で25日に基地関係者（軍人、軍属ら）17人の感染が確認されたと発表した。

24日時点の県内のワクチン接種状況は1回目が82.5％、2回目が81.3％、3回目が66.0％。