左から2日発表の市町別感染者数、新型コロナウイルス感染者の入院状況（1日午後7時現在）

長崎県などは2日、県内20市町で2145人の新型コロナウイルス感染者を確認し、1人が死亡したと発表した。県によると死亡日は7月30日で年代や性別、居住地は非公表。コロナ感染で入院加療中だったという。

新たなクラスター（感染者集団）は4件。五島市の高齢者施設は5人（利用者3、職員2）、同市の保育園は7人（園児4、職員3）、壱岐市の高齢者施設は関係者9人、対馬市の医療機関は14人（患者8、職員6）が陽性となった。

県議1人も感染。県議会事務局によると、1日に喉の痛みがあり、検査を受けて陽性と判明した。県議の感染は通算11人目。

一方、長崎市は1日に公表した1人の感染を取り下げた。

佐世保市は米海軍佐世保基地で1日に新たに基地関係者（軍人、軍属ら）9人の感染を確認したと発表した。

7月31日時点の県内のワクチン接種状況は1回目82.6％、2回目81.4％、3回目66.3％だった。4回目の60歳以上の接種率は21.8％。