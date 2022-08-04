気象庁によると、4日09:48頃、福島県沖を震源とするM5.6の地震があり、宮城県丸森町・石巻市、福島県福島市・二本松市・田村市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・泉崎村・相馬市・南相馬市・楢葉町・双葉町・浪江町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：8月4日09:48頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.6度、東経141.7度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.6(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：宮城県南部、宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り
・震度3 ：宮城県北部、岩手県内陸南部、山形県置賜、茨城県北部、栃木県北部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：丸森町、石巻市
・福島県 ：福島市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、泉崎村、相馬市、南相馬市、楢葉町、双葉町、浪江町
【震度3】
・宮城県 ：白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、亘理町、山元町、塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、登米市、栗原市、大崎市、色麻町、涌谷町、美里町
・福島県 ：郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、中島村、矢吹町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、小野町、いわき市、広野町、富岡町、川内村、大熊町、葛尾村、新地町、飯舘村
・岩手県 ：一関市
・山形県 ：米沢市
・茨城県 ：大子町
・栃木県 ：那須町