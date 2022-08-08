新型コロナウイルスの感染拡大後、今年は3年ぶりに行動制限のないお盆休みとなる。NEXCO西日本によるお盆期間中（8月10日～16日）の中国・九州地方の高速道路における10キロ以上の渋滞予測は次の通り。

【山口市以東（北）】

［8月11日（木・祝）］午前10時～午後1時、山陽道下り福山東IC→尾道JCT（最長10キロ）

［8月13日（土）］午前9時～午後3時、山陽道上り広島東IC→志和IC（同10キロ）▽午前11時～午後2時、山陽道下り大野IC→岩国IC（同10キロ）

［8月14日（日）］午前9時～午後3時、山陽道上り広島東IC→志和IC（同10キロ）▽午後6時～9時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

【山口市以西（南）】

［8月10日（水）］午後4時～8時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）

［8月11日］午前8時～午後4時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前9時～午後3時、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同15キロ）

［8月13日］午前7時～午後1時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前9時～午後3時、九州道上り須恵スマートIC→若宮IC（同15キロ）▽午後1時～7時、九州道上りみやま柳川IC→久留米IC（同10キロ）

［8月14日］午前8時～午後2時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前9時～午後2時、九州道下り鞍手IC→古賀IC（同10キロ）▽午前9時～午後2時、九州道下り若宮IC→福岡IC（同10キロ）▽午前10時～午後1時、九州道上り宮田スマートIC→小倉南IC（同10キロ）▽午後1時～8時、九州道上り南関IC→久留米IC（同15キロ）

［8月15日（月）］午後2時～9時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）

渋滞の激化を避けるため、8月11日、13日、14日はETC休日割引が適用されない。最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（http://ihighway.jp）で確認できる。