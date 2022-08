「パフォーミングアーツ・セレクション」をプロデュースした唐津絵理

コロナ禍の社会に、身体で向き合い続けてきたダンスアーティストの作品を紹介する「パフォーミングアーツ・セレクション in Kumamoto」が11月、熊本県立劇場(熊本市中央区)で開かれる。プロデューサーを務めた愛知県芸術劇場の唐津絵理(熊本市出身)は「ダンサーたちは時代の違和感みたいなものをいち早くキャッチし、鍛えられた身体で表現する。コロナ禍の2年間に生まれた作品を届けたい」と語る。

県劇では、三つの演目が上演される。傷ついた白鳥が生きようとして必死にもがき、息絶えるまでを描いたバレエの名作「瀕死[ひんし]の白鳥」と、新解釈による「瀕死の白鳥 その死の真相」。言葉にならなかった声に耳を澄ます「BLACK ROOM」とイリ・キリアン振り付けの「BLACKBIRD」ソロ。男女の非対称性をテーマにした「When will we ever learn?」。

日本を代表するダンサー酒井はなが演じる「瀕死の白鳥 その死の真相」は、熊本市在住の劇作家・岡田利規が演出・振り付けを担当。昨年、「夕鶴」を現代に生きる人々の物語として生まれ変わらせた岡田が、白鳥の「死因」に迫ることでバレエの様式を解体していく。「ダンサーにはせりふがあって、めっちゃしゃべるんですよ」と唐津。新しい表現の形が見えてきたと目を輝かせる。

これらの作品は、唐津がエグゼクティブプロデューサーを務める愛知県芸術劇場と、横浜にある制作拠点との連携で作られた。2021年10月・12月に愛知で初演され、今年9月から熊本を含む全国6都市で再演される。コロナ禍でスケジュールの大幅な変更を余儀なくされ、当初はオンラインによる制作が続いた。

「ダンサーはまず動いて創作することが多いけれど、今回はオンラインで話をして、置かれた状況や問題意識を共有することから始まった。それぞれ自分の家の中で動いて、その様子をSNSでアップしたりして、“身体不在”の中で作品を模索した。ダンサーにとって、踊り続けることが生きる証し。コンテンポラリーダンスは、彼らからの社会への応答でもある」

唐津は「舞踊学芸員」という珍しい肩書でキャリアをスタートさせた。今年30周年を迎える愛知県芸術劇場では「これまでになかった新しい価値観を生み出すことを追求してきた」と話す。「言語や国籍、年齢を問わず、どんなふうに見てもいい自由さがあるダンスには、可能性を感じる。言葉で規定されないものを表現する、コンテンポラリーダンスは万人向きというのではないかもしれないが、切実に必要としている人がいると感じています」(小野由起子)

※「パフォーミングアーツ・セレクション in Kumamoto」は11月27日午後2時から、県劇演劇ホールで。チケットは8月27日から発売。全席指定で一般3千円(25歳以下、障害のある人は半額)。県劇☎096(363)2233。