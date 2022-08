Shawn Mendes hat eine "Therapie" gemacht und sich mit seinen Liebsten getroffen.

Der 23-jährige Sänger kündigte letzte Woche an, seine Welttournee zu verschieben, um sich auf seine psychische Gesundheit zu konzentrieren, nachdem er an einem "Bruchpunkt" angelangt war. Nun versucht er, es während seiner Pause "ruhig angehen zu lassen" und Gelegenheiten zu genießen, die er in den letzten Jahren nicht wahrnehmen konnte. Auf die Frage von TMZ, wie er seine Zeit verbringt, sagte er: "Ich nehme mir viel Zeit für meine Therapie, um es ruhig angehen zu lassen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen, was ich nicht konnte. Ich denke, für mich geht es einfach darum, Zeit mit Dingen zu verbringen, die ich in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht habe, mit Freunden zu Abend zu essen und so."

Der 'Stitches'-Hitmacher erklärte zuvor, dass er es "schwierig" findet, auf Tour zu sein und deshalb eine Auszeit brauchte. Letzte Woche schrieb er auf Instagram: "Es bricht mir das Herz, das sagen zu müssen, aber leider muss ich die nächsten drei Wochen der Shows in Uncasville, CT bis auf Weiteres verschieben. Ich bin auf Tournee, seit ich 15 Jahre alt bin, und um ehrlich zu sein, war es immer schwierig, fernab von Freunden und Familie unterwegs zu sein. Nach ein paar Jahren Pause hatte ich das Gefühl, dass ich bereit war, wieder einzusteigen, aber diese Entscheidung war voreilig, und leider haben mich die Strapazen der Tournee und der Druck eingeholt, so dass ich eine Bruchstelle erreicht habe."

Bereits im April teilte Shawn seine Probleme in einem offenen Brief an seine Fans mit, in dem er zugab, dass er damit kämpft, in der Öffentlichkeit sein wahres Ich zu sein.