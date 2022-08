Natascha Ochsenknecht bekommt ihre eigene Sex-Talkshow.

Die Mutter von Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Ochsenknecht ist generell eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Was ihr nicht passt, das sagt sie, und ihre Fans bekommen auf ihren sozialen Kanälen auch schon einmal einen Einblick in Nataschas Privatleben. So privat wie jetzt, plauderte die Ex von Uwe Ochsenknecht aber noch nie aus dem Nähkästchen – und dafür bekommt sie sogar eine eigene Show. In der neuen Sendung ‚Sex Tape V.I.P.‘ dreht sich alles um Intimes.

In ‚Diese Ochsenknechts‘ ist Natascha an der Seite ihrer Kinder bereits in ihrer eigenen Reality-Sendung zu sehen. Im Frühjahr wurde die Show um eine weitere Staffel verlängert. Jetzt bekommt die Blondine noch ein weiteres Format dazu. In ‚Sex Tape V.I.P.‘ spricht die Modedesignerin mit anderen Promis über das Treiben im heimischen Bett. „In diesem einzigartigen Sozialexperiment werden zwölf prominente Paare ihre Komfortzone verlassen, in der Hoffnung, neue Impulse für ihre Beziehung zu bekommen. Gemeinsam werden die intimen Momente vor, während und nach dem Sex mit mir als Gastgeberin besprochen“, kündigt Natascha die Sendung auf ihrem Instagram-Kanal an.

Dabei wird allerdings nichts gezeigt, was nicht jugendfrei wäre. In der Sendung geht es lediglich ums Gespräch, wie auch Ennesto Monté verriet, der zu den teilnehmenden Promis gehört: „So viel Spaß bei Dreharbeiten hatte ich noch nie. Sextape hört sich natürlich nach viel Sex an, ist es aber nicht. Es ist ein tolles Format mit wirklich wichtigen Dingen, die in einer Beziehung vorkommen.“ Andere Gäste sind zum Bespiel das Reality-TV-Paar Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki.