Beyoncé hat ein Duett mit Roland Isley von den Isley Brothers aufgenommen, das noch diese Woche herauskommen soll.

Die ‚Alien Superstar‘-Sängerin und der Frontmann der legendären Familienband haben sich für eine neue Version des Songs ‚Make Me Say It Again Girl, Pts. 1 und 2‘ von der 1975er LP ‚The Heat Is On‘ von den Isley Brothers zusammengetan. Ronald (81) hat einen Ausschnitt der Überarbeitung geteilt, die am Freitag (12. August) veröffentlicht werden soll und bei iHeart-Radiosendern gespielt wird.

Roland postete diese Woche auf Instagram: „WELTPREMIERE von dem, woran wir gearbeitet haben, beginnt um 10 Uhr EST [16 Uhr in Deutschland] und jede Stunde zu jeder vollen Stunde auf eurem Lieblingssender @iheartradio #theisleybrothers #beyoncé #mmsiag.“ Später folgte dem Teaser das Veröffentlichungsdatum und das Artwork.

Es ist nicht das erste Mal, dass die legendäre Band sich mit aktuellen Hollywood-Größen zusammentut. Erst letztes Jahr nahm Snoop Dogg mit den Isley Brothers gemeinsamen den Track ‚Friends and Family‘ auf, was für die Gruppe die erste Single seit ihrem 2017er-Studioalbum ‚Power of Peace‘ war. Beyoncés neueste Zusammenarbeit kommt, nachdem sie im Juli ihr eigenes Comeback-Album ‚Renaissance‘ und die anschließende EP ‚Break My Soul Remixes‘ veröffentlicht hat.