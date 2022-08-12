新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）

長崎県などは12日、全市町で新たに2392人の新型コロナウイルス感染者を確認し、長崎市の90歳以上の2人が死亡したと発表した。感染者の市町別内訳は▽長崎806▽佐世保321▽諫早304▽大村221▽島原141▽雲仙88▽南島原70▽五島57▽新上五島56▽長与55▽川棚54▽平戸40▽波佐見39▽壱岐36▽佐々26▽時津24▽西海23▽対馬13▽松浦10▽小値賀6▽東彼杵2。