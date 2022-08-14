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長崎県などは14日、県内21市町で計2981人の新型コロナウイルス感染者を確認し、4人が死亡したと発表した。感染者の市町別内訳は▽長崎1013▽佐世保480▽諫早260▽大村191▽島原156▽南島原133▽長与117▽雲仙89▽時津80▽西海59▽新上五島57▽五島53▽佐々52▽川棚47▽平戸46▽対馬39▽壱岐35▽波佐見34▽松浦25▽東彼杵13▽小値賀2