Der Herzog und die Herzogin von Sussex sollen planen, im September nach Großbritannien zurückzukehren. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan besuchten Großbritannien zuletzt im Juni für eine kurze Reise mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet, um an den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. teilzunehmen. Jetzt hat das Ehepaar ihre Pläne bestätigt, von ihrem Zuhause in Kalifornien nach Großbritannien zurückzukehren, um im kommenden Monat an mehreren Wohltätigkeitsorganisationen teilzunehmen. Ein Sprecher des Paares verriet: „Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex freuen sich darüber, Anfang September mehrere Wohltätigkeitsorganisationen zu besuchen, die ihnen am Herzen liegen.“ Das Paar reist nach Manchester, um am 5. September an der One Young World Summit-Konferenz teilzunehmen. Die Herzogin fungiert als eine Beraterin für die Organisation und hat bereits 2014 an den One Young World Summits in Dublin in Irland und an dem Event im Jahr 2016 in Ottawa, Kanada, teilgenommen. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Führungskräfte aus der ganzen Welt miteinander zu vernetzen und zu fördern. Nach dem One Young World Summit werden der Herzog und die Herzogin zu der Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go-Veranstaltung in Deutschland reisen, bevor sie wieder nach Großbritannien zurückkehren, um am 8. September an der WellChild Awards-Preisverleihung teilzunehmen.