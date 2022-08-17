（神奈川）横浜市中区新港で痴漢　８月１６日夕方

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神奈川県警によると、１６日午後４時２０分ごろ、横浜市中区新港の施設で女子生徒への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、茶髪、小太り、白色Ｔシャツ、半ズボン、黒色マスク）

■実行者の言動や状況
・女子生徒に後ろから近づき、体を触った。

■現場付近の施設
・みなとみらい駅［横浜高速鉄道］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、日本大通り駅［横浜高速鉄道］、神奈川県庁、横浜赤レンガ倉庫

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