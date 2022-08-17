長崎県などは17日、県内21市町で計3342人の新型コロナウイルス感染者を確認し、5人が死亡したと発表した。市町別内訳は▽長崎820▽佐世保582▽諫早383▽大村330▽島原192▽雲仙138▽長与122▽南島原120▽五島114▽対馬89▽時津83▽平戸71▽壱岐56▽佐々51▽波佐見46▽川棚39▽新上五島36▽松浦23▽西海23▽東彼杵18▽小値賀6。
【速報】長崎県内で3342人感染 新型コロナ
© 株式会社長崎新聞社
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長崎県などは17日、県内21市町で計3342人の新型コロナウイルス感染者を確認し、5人が死亡したと発表した。市町別内訳は▽長崎820▽佐世保582▽諫早383▽大村330▽島原192▽雲仙138▽長与122▽南島原120▽五島114▽対馬89▽時津83▽平戸71▽壱岐56▽佐々51▽波佐見46▽川棚39▽新上五島36▽松浦23▽西海23▽東彼杵18▽小値賀6。
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