Wolfgang Petersen ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der legendäre deutsche Regisseur war einer der wenigen seines Fachs, der auch in Hollywood Karriere machte. Seine Produktionsfirma bestätigte jetzt, dass Petersen am vergangenen Freitag (12. August) in seinem Haus im kalifornischen Brentwood seiner Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung erlag. An seiner Seite war zu diesem Zeitpunkt seine Ehefrau Maria, mit der der Filmemacher bereits 50 Jahre verheiratet war. Bereits 1987 zog das Paar von Deutschland nach Hollywood. Einige Jahre zuvor, genauer gesagt 1981, feierte Petersen seinen internationalen Durchbruch mit dem legendären Film ‚Das Boot‘. Der Streifen öffnete ihm zahlreiche Türen in der Traumfabrik. Mit echten Megastars in seinen Ensembles drehte Petersen deshalb infolge Blockbuster wie ‚Air Force One‘ oder ‚Troja‘.

Petersen wurde in Emden geboren und erlebte seine Kindheit und Jugend in der Millionenstadt Hamburg. Seine Ausbildung zum Filmregisseur machte er an der deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Mehrfach zeigte sich Petersen auch als Regisseur der legendären Krimireihe ‚Tatort‘ verantwortlich. Die viel diskutierte Folge ‚Reifezeugnis‘ mit Nastassja Kinski machte die Hauptdarstellerin über Nacht zum Star. Besondere Aufmerksamkeit erlangte Petersen auch mit dem Film ‚Die Konsequenz‘ aus dem Jahr 1977, der von einer homosexuellen Beziehung erzählt.