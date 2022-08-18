気象庁によると、18日14:46頃、福島県沖を震源とするM5.3の地震があり、宮城県石巻市、福島県相馬市・楢葉町・浪江町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：8月18日14:46頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.6度、東経141.7度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：宮城県中部、福島県浜通り
・震度3 ：宮城県北部、宮城県南部、福島県中通り、岩手県内陸南部
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・宮城県 ：石巻市
・福島県 ：相馬市、楢葉町、浪江町
【震度3】
・宮城県 ：仙台市泉区、塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村、登米市、栗原市、大崎市、色麻町、涌谷町、美里町、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町
・福島県 ：いわき市、南相馬市、広野町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、新地町、飯舘村、福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、天栄村、泉崎村、中島村、浅川町、小野町
・岩手県 ：一関市