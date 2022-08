Einer der Männer hinter Kim Kardashians Raubüberfall in Paris 2016 hat sie beschuldigt, „Geld wegzuwerfen“, indem sie ihren Reichtum online zur Schau stellte.

Kim wurde im Oktober 2016 im Hotel De Pourtales in der französischen Hauptstadt unter Waffeneinsatz festgehalten und bedroht. Dabei wurde ihr außerdem Schmuck im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar gestohlen. Yunis Abbas verbrachte 22 Monate im Gefängnis für seine Beteiligung an dem Verbrechen, erhielt aber aus gesundheitlichen Gründen eine vorzeitige Freilassung und er hat jetzt ein Interview mit ‚VICE News‘ gegeben, in dem er behauptete, Kim sei unvorsichtig gewesen, weil sie regelmäßig ihre Edelsteine online zeigte.

Er sagte: „Da sie Geld wegwarf, war ich da, um es abzuholen, und das war es. Schuldig? Nein, das ist mir egal. Es ist mir egal.“ Abbas – der einer von 12 Männern war, die wegen des Raubüberfalls verhaftet wurden – sagte weiter, er habe zuvor über den Star recherchiert und festgestellt, dass Kim regelmäßig ihren 4 Millionen Dollar teuren Lorraine Schwartz-Verlobungsring von Ex Kanye West zeigte.

Er fügte hinzu: „Ich ging ins Internet und es ist wahr, ich sah ihren Schmuck, ich sah ihren Ring, ich sah, dass sie es überall zeigte, und wir kannten diese Informationen durch soziale Medien. Ich sah eine ihrer Shows, in der sie ihren Diamanten in den Pool warf, in dieser Episode von ‚Keeping Up With The Kardashians‘. Ich dachte: ‚Sie hat eine Menge Geld. Diese Dame kümmert sich überhaupt nicht darum.‘“

Nach dem Raubüberfall gab Kim zu, dass sie sich so verängstigt fühlte, dass sie Leibwächter anstellte, um sie rund um die Uhr zu schützen. Sie enthüllte auch, dass sie keinen Schmuck oder Geld mehr in ihrem Haus aufbewahrt. In einer Sonderfolge von ‚Keeping Up With The Karadashians‘ erklärte sie: „Ich kann nicht schlafen, wenn ich Juwelen in meinem Safe oder Geld oder irgendetwas in meinem Haus habe. Ich lebe mein Leben einfach nicht so. Was den Schmuck betrifft, wenn ich etwas trage, ist es geliehen. Oder es ist eine Fälschung.“